Trump rechazó la propuesta de paz de Irán y endureció su postura con una polémica imagen de IA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó de forma tajante el reciente plan de paz presentado por Irán. El jefe de Estado no solo cuestionó la capacidad de organización del país asiático, sino que redobló la apuesta al exigir que el gobierno de Teherán "entre en razón" de manera inmediata para evitar consecuencias mayores.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano lanzó duras críticas contra la diplomacia iraní, asegurando que ese país "no logra organizarse" y que carece de la pericia necesaria para formalizar un pacto no nuclear.

Trump lanzó duras críticas contra la diplomacia iraní, asegurando que ese país "no logra organizarse".

La publicación fue acompañada por una provocadora imagen generada con inteligencia artificial en la que se observa a Trump armado frente a un escenario de explosiones, bajo la leyenda: "No more Mr. Nice Guy (No más Señor Amable)".

Presión económica y bloqueo

Más allá de la retórica en redes, la Casa Blanca tomó medidas concretas para asfixiar las finanzas de la República Islámica. Trump instruyó a su administración para alistar un bloqueo prolongado, cuyo objetivo es maximizar la presión económica y obligar a Irán a ceder en sus ambiciones nucleares.

Esta escalada ocurre en un contexto crítico para el comercio global, con el estrecho de Ormuz -punto neurálgico para el tránsito de petróleo- bajo una parálisis que mantiene en vilo a los mercados internacionales.