Los videos más impactantes del atentado fallido contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, la primera dama Melania Trump, fueron evacuados de emergencia en medio de una cena anual de periodistas, tras escucharse disparos en el edificio donde se desarrollaba el evento.

El dramático episodio tuvo lugar durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., uno de los encuentros más importantes del ámbito político y periodístico del país. Según los primeros reportes, el incidente se originó por disparos registrados en las inmediaciones del salón, lo cual activó un inmediato operativo de seguridad.

La situación generó momentos de tensión y desconcierto entre los asistentes, que debieron resguardarse mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar el episodio. El evento, que reúne cada año a figuras destacadas del Gobierno y de los medios de comunicación, quedó abruptamente interrumpido.

Los videos del tiroteo en la cena de corresponsales encabezada por Donald Trump

En los distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales y medios internacionales, se observa cómo, tras los primeros estruendos, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos irrumpen en el salón con armas desenfundadas para asegurar la zona.

En paralelo, Donald Trump y Melania Trump fueron retirados rápidamente del escenario. Durante la evacuación, el mandatario sufrió un leve tropezón, pero fue asistido de inmediato por el personal de seguridad, que lo escoltó fuera del lugar.

Otros funcionarios presentes también fueron puestos a salvo. Entre ellos se encontraban el vicepresidente JD Vance, el subjefe de Gabinete Stephen Miller, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard.

Mientras tanto, los periodistas y asistentes reaccionaron cubriéndose debajo de las mesas ante el sonido de los disparos. En medio de la confusión, se escucharon gritos que pedían a la gente que se agachara para protegerse. Algunos de los presentes incluso comenzaron a entonar "God Bless America" mientras se desarrollaba la evacuación.

Qué pasó con el atacante que disparó contra Donald Trump

El atacante fue detenido tras el operativo de seguridad. Según informó la agencia AP, se trata de un hombre de 31 años oriundo de California identificado como Cole Tomas Allen, a quien el propio Trump describió como un "lobo solitario" durante la conferencia de prensa posterior al hecho.

Trump posteó en su plataforma "Truth Social" el momento en el que las fuerzas de seguridad detuvieron a Cole Tomas Allen, el atacante que disparó en la cena de corresponsales.

El posteo que realizó Donald Trump minutos después del atentado que sufrió en la cena de periodistas corresponsales de la Casa Blanca.

"Qué noche en D.C. El Servicio Secreto y la Policía hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE' pero, será completamente guiado por la policía. En breve tomarán una decisión", escribió el mandatario en su red Truth Social.

De acuerdo con un jefe policial, el sospechoso logró ingresar al edificio porque se alojaba como huésped en el hotel donde se realizaba la cena. No obstante, hasta el momento no se determinaron con precisión cuáles eran sus intenciones ni el objetivo específico del ataque.