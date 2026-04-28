Estados Unidos impuso sanciones a Irán por circuitos financieros clandestinos

En un nuevo paso para asfixiar las finanzas del régimen iraní, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes la aplicación de sanciones contra 35 entidades e individuos acusados de integrar una vasta estructura de "banca en las sombras".

La medida se enmarca en la iniciativa denominada "Furia Económica", una estrategia de la administración estadounidense diseñada para desmantelar los circuitos financieros clandestinos que permiten a Teherán evadir las restricciones internacionales.

Según el comunicado oficial, estas redes son vitales para el sostenimiento del aparato militar y la proyección de influencia regional de Irán.

El mensaje del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"Estas redes permiten que las fuerzas armadas de Irán -incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- accedan al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, comprar componentes sensibles para misiles y otros sistemas de armas, y transferir dinero a los proxies terroristas de Irán", precisó el Departamento del Tesoro.

La designación de estas 35 figuras y empresas implica la congelación de todos sus activos en suelo estadounidense y la prohibición para que ciudadanos o instituciones del país realicen cualquier tipo de transacción con los señalados.

Según los servicios de inteligencia financiera, la "banca en las sombras" opera mediante empresas fachada y facilitadores en terceros países, logrando blanquear los ingresos provenientes del mercado negro de crudo para reinvertirlos en el desarrollo de armamento avanzado.

Donald Trump aseguró que Irán está "en estado de colapso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes un mensaje atribuyéndole a Irán una supuesta admisión de debilidad que aún no fue confirmado por canales diplomáticos oficiales ni por el régimen de Teherán.

"Irán acaba de informarnos que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el jefe de Estado en Truth Social.

Cabe destacar que el posteo no especifica los interlocutores ni la vía de comunicación, lo que generó desconfianza en la comunidad internacional. Hasta el momento, el gobierno iraní se ha mantenido en silencio frente a estas afirmaciones.

Negociaciones en las sombras y fricciones en el Gabinete

Pese a la opacidad del mensaje, el portal especializado Axios reveló que Trump encabezó este lunes una reunión clave con su equipo de seguridad nacional.

En dicha cita, se analizó una propuesta iraní transmitida vía Pakistán, que sugería un levantamiento mutuo del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

La iniciativa iraní incluía una oferta ambiciosa pero controversial: postergar el debate sobre su programa nuclear para una fase posterior a la normalización del paso marítimo. Sin embargo, esta posibilidad chocó de frente con el ala dura de la administración estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lideró el rechazo a cualquier concesión que no incluya garantías nucleares inmediatas. "No podemos dejar que se salgan con la suya. Cualquier pacto debe impedirles definitivamente lanzarse hacia un arma nuclear", sentenció, dejando en evidencia las fracturas internas sobre cómo proceder con Teherán.