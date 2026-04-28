Donald Trump reafirmó la alianza con el Reino Unido ante el rey Carlos III

Un mensaje de unidad en la Casa Blanca

En el marco de una visita de cuatro días a Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió este martes al rey Carlos III con una ceremonia oficial que incluyó una salva de 21 cañonazos.

Durante su discurso de bienvenida, el mandatario estadounidense sostuvo que su nación "no tiene amigos más cercanos que los británicos", buscando bajar el tono a las recientes tensiones políticas que han marcado la relación con el gobierno de Keir Starmer.

El encuentro se produce en un escenario complejo, caracterizado por desacuerdos diplomáticos respecto a la guerra en Oriente Medio y la postura británica sobre las Islas Malvinas.

A pesar de los roces previos, Trump destacó la vigencia de lo que calificó como una "relación especial".

"En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", manifestó el jefe de Estado, agregando: "Esperemos que siempre siga siendo así".

Desafíos de la agenda diplomática

La visita tiene como propósito central conmemorar el 250º aniversario de la independencia estadounidense respecto a la corona de Jorge III.

No obstante, el monarca británico, de 77 años, ha debido implementar una intensa ofensiva diplomática para suavizar las críticas lanzadas por Trump, de 79, quien recientemente cuestionó la negativa de Londres a colaborar en el conflicto con Irán y llegó a calificar los portaviones británicos como "juguetes".

El itinerario real se mantiene sin cambios a pesar del clima de seguridad reforzada tras el tiroteo ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales, evento que contó con la presencia de Trump y por el cual ya existe una persona imputada.

El discurso ante el Congreso

Como parte de las actividades oficiales, Carlos III tiene previsto presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos, un hito que no ocurría desde la visita de la reina Isabel II en 1991.

Se espera que el monarca brinde un mensaje centrado en la "reconciliación y la renovación" de los vínculos bilaterales, actualmente deteriorados. La jornada cerrará con una cena de Estado organizada por la familia Trump en honor a la pareja real.