Ante acuerdo inminente, Trump reclamó a Israel detener la ofensiva en el Líbano: "No la echemos a perder"

El presidente Donald Trump pidió este domingo a Israel que no ataque Líbano mientras Estados Unidos e Irán negocian un memorando de entendimiento sobre la guerra en Oriente Medio.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense fijó una postura tajante frente a la escalada bélica y manifestó que "el ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido".

El jefe de Estado añadió que la acción militar se produjo "particularmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán".

La advertencia de la administración norteamericana sobrevino pocas horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaran incursiones contra bases operativas de la organización chií Hezbollah en el sector sur de la capital libanesa.

El objetivo de la Casa Blanca fue restar entidad al incidente que motivó la represalia de Tel Aviv sobre el territorio vecino con el propósito de salvaguardar las gestiones diplomáticas en curso.

Objeciones a la respuesta de Israel

El presidente norteamericano cuestionó la magnitud de la contraofensiva israelí frente a las provocaciones en la frontera.

En su comunicado oficial en redes, el líder estadounidense argumentó que "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue muy pequeño e insignificante".

En el mismo sentido, remarcó que "nadie resultó herido ni murió, y no debería interrumpir este importante proceso". Para fundamentar su reclamo, Donald Trump enfatizó que "estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido Líbano, y todas las partes deberían dar un paso atrás".

Antecedentes de la tregua y mediación

Los ataques de las fuerzas israelíes contra Beirut replicaron la dinámica registrada hace una semana, cuando una ofensiva similar desencadenó una respuesta con misiles balísticos por parte de Irán, poniendo en riesgo la tregua.

El escenario de tensión se reavivó a pesar de que a principios de este mes Estados Unidos medió un nuevo alto el fuego entre Israel y Líbano.

Aquel pacto se estableció bajo el compromiso de que las fuerzas israelíes no golpearían Beirut en tanto Hezbollah evitara agredir a la población civil, un acuerdo que fue rechazado por el grupo armado.

Frente a las reiteradas violaciones de las condiciones de seguridad en las áreas de frontera, el mandatario insistió en la necesidad de congelar de inmediato las operaciones militares directas e indirectas en la zona.

"No debería haber más ataques de Israel en ninguna parte de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques contra Israel por parte de ningún otro actor, incluido Hezbollah", escribió el gobernante, quien concluyó con optimismo respecto del entendimiento bilateral con Teherán al afirmar que "este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!".

En este contexto, el gobierno de Pakistán prevé que la firma definitiva del acuerdo se concrete en las próximas 24 horas.