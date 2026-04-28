Estados Unidos analiza la nueva propuesta de Irán, pero hace una importante objeción: "Las líneas rojas son claras"

En un giro inesperado mientras continúa la tregua en el conflicto bélico en Medio Oriente, el gobierno de los Estados Unidos confirmó que evalúa una propuesta formal enviada por Irán.

El plan de Teherán busca el cese de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio petrolero mundial, a cambio de postergar el debate sobre su desarrollo nuclear.

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, dijo que la propuesta es "superadora".

La noticia fue ratificada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien detalló que el presidente mantuvo una reunión de urgencia con su equipo de seguridad nacional para desglosar el documento.

"Puedo confirmar que la propuesta se está debatiendo. Las líneas rojas del presidente respecto a Irán son muy claras, tanto para los ciudadanos estadounidenses como para el régimen iraní", dijo la funcionaria.

pesar del optimismo inicial, Washington mantiene la guardia alta, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de marcar el tono de la negociación. Si bien admitió que el planteo de Irán resultó ser "mejor de lo que pensábamos que iban a presentar", aclaró que el estatus nuclear de la potencia islámica sigue siendo el principal escollo para un acuerdo definitivo.

Las propuestas





La oferta de Irán: Reapertura inmediata de Ormuz y fin de la guerra, pero con el compromiso de tratar el programa nuclear en una etapa posterior. Por su parte, la administración norteamericana exige garantías inmediatas de que Teherán no obtendrá armamento atómico como condición previa a cualquier levantamiento de sanciones.

El estrecho de Ormuz es considerado el "cuello de botella" de la economía global, ya que por allí transita casi el 20% del consumo mundial de petróleo. Su reapertura no solo aliviaría la tensión militar en la región, sino que podría generar un impacto positivo en los precios internacionales de la energía.

Por el momento, el gobierno de Estados Unidos advirtió que no aceptará acuerdos "a medias" que permitan a Teherán ganar tiempo para avanzar en sus capacidades bélicas bajo el pretexto de una tregua comercial.