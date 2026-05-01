El jefe del Pentágono advirtió que el cese del fuego con Irán "suspende" el plazo de 60 días para la autorización del Congreso

El Gobierno de Donald Trump se resiste a verse limitado este viernes por un tiempo legal del Congreso de Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente y en ese sentido, el secretario de Defensa, Peter "Pete" Hegseth, planteó que "el plazo de 60 días queda suspendido".

Según una normativa de 1973, el Presidente puede enviar tropas al extranjero sin autorización del Parlamento pero sólo durante 60 días.

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Las declaraciones del jefe del Pentágono, consignadas por medios internacionales, fueron realizadas tras el cuestionamiento de un senador demócrata en una audiencia del Congreso estadounidense.

A las palabras del secretario de Defensa se sumaron las de otro funcionario de alto cargo del Gobierno norteamericano quien, en contacto con AFP y sin ser identificado por ese medio, argumentó que, "a los efectos de la Resolución sobre Poderes de Guerra, las hostilidades que empezaron el sábado 28 de febrero (último) terminaron".

En ese contexto, recordó que no hubo fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán desde la tregua declarada el 7 de abril pasado.

Aunque ese plazo inicial vencía el 21 de abril, el Gobierno del país norteamericano anunció una extensión indefinida para continuar las negociaciones.

No obstante, Washington impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por donde se distribuye la cuarta parte del petróleo mundial, por lo que se dispararon los precios del crudo.

La economía mundial se resiente a diario como consecuencia del bloqueo de ese estratégico paso marítimo, con escaladas de precios y revisiones a la baja del crecimiento.

La guerra de Medio Oriente causó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, en tanto que las negociaciones diplomáticas para llegar a un acuerdo de paz permanecen estancadas.

Según las autoridades libanesas, en ese país las operaciones israelíes provocaron más de 2.500 decesos y al menos un millón de desplazados desde principios de marzo último.