El Papa se pronunció en contra de la guerra en Medio Oriente y apuntó contra EEUU e Israel por "creerse todopoderosos"

El papa León XIV lanzó un contundente mensaje sobre el conflicto en Medio Oriente y apuntó contra la "ilusión de omnipotencia" que, según advirtió, alimenta la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El pronunciamiento del pontífice se da en un momento clave, con negociaciones en marcha y una tensión creciente entre las potencias involucradas.

En un contexto de creciente tensión, el Pontífice se expresó sobre el conflicto.

Durante una vigilia de oración realizada en la Basílica de San Pedro, el Sumo Pontífice pidió frenar la escalada de violencia y llamó a los líderes mundiales a abrir instancias de diálogo.

Aunque no mencionó de manera directa a Estados Unidos ni a Donald Trump, el tono del mensaje pareció estar dirigido a funcionarios de ese país, quienes en reiteradas ocasiones destacaron la superioridad militar e intentaron justificar el conflicto incluso con argumentos religiosos.

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida!", expresó el Papa durante la ceremonia y ratificó su intervención como mediador de paz.

"¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", dijo el Papa.

Por otro lado, confirmó que el Vaticano sigue con especial preocupación la situación en la región, en particular por el impacto del conflicto en comunidades vulnerables, como las cristianas en el sur del Líbano, que enfrentan un escenario cada vez más complejo.

Hacia el final de su mensaje, León XIV volvió a insistir en la necesidad de poner freno a la escalada. Advirtió que este tipo de posturas, basadas en una sensación de poder absoluto, pueden volverse cada vez más impredecibles y peligrosas.

"Tenemos que poner un límite a este delirio de poder que se vuelve cada vez más agresivo", señaló, al tiempo que remarcó la importancia de evitar que la violencia se naturalice en el escenario internacional.

Por otro lado, durante la vigilia, el Papa convocó a los fieles a rezar por la paz y a exigir a sus dirigentes el fin de los enfrentamientos. La ceremonia en Roma se replicó en distintas partes del mundo con encuentros similares, reforzando el mensaje de unidad frente a la crisis.

Cabe mencionar que en el acto religioso estuvo presente el arzobispo de Teherán, el cardenal Dominique Joseph Mathieu, mientras que la delegación estadounidense fue representada por la jefa adjunta de misión, Laura Hochla, según informaron fuentes oficiales.

La presencia de estas figuras reflejó el carácter internacional del encuentro en un momento de alta tensión global, marcado por la escalada del conflicto y la preocupación creciente de la comunidad internacional ante sus posibles consecuencias.

Además, sus palabras se dieron en un contexto delicado, ya que ese mismo día comenzaron negociaciones directas entre Washington y Teherán en Pakistán, en medio de un alto el fuego considerado frágil.