El papa León XIV y Emmanuel Macron se reunieron en el Vaticano con la mira puesta en el conflicto de Irán

El papa León XIV y el presidente francés Emmanuel Macron mantuvieron este viernes una audiencia privada en el Vaticano en la que abordaron la guerra contra el régimen islámico de Irán.

El encuentro, desarrollado en el Palacio Apostólico, se extendió por una hora, superando el tiempo habitual de las audiencias papales.

La reunión se produce en un contexto de distensión, luego de que Estados Unidos e Israel acordaran una tregua de dos semanas con Irán tras un conflicto que ha impactado severamente en la economía global y ha dejado miles de víctimas.

Compromiso por la paz y el diálogo

Tras la conversación a solas, el mandatario de Francia, quien acudió acompañado por su esposa Brigitte, manifestó su satisfacción por el intercambio a través de sus canales oficiales.

"Muy feliz de conocer a Su Santidad el Papa León XIV. Compartimos la misma convicción: ante las fracturas del mundo, la acción por la paz es un deber y una exigencia. Francia siempre trabajará por el diálogo, la justicia y la fraternidad entre los pueblos", escribió Macron en la red social X.

Très heureux de rencontrer Sa Sainteté le Pape Léon XIV.



Nous portons une même conviction : face aux fractures du monde, l'action pour la paix est un devoir et une exigence. La France %u0153uvrera toujours pour le dialogue, la justice et la fraternité entre les peuples. pic.twitter.com/2YLhOeA6C4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 10, 2026

Por su parte, la Santa Sede emitió un comunicado oficial detallando que León XIV analizó junto al dirigente los diversos enfrentamientos bélicos actuales. Según el Vaticano, el Papa expresó su esperanza de que "la convivencia pacífica pueda restablecerse mediante el diálogo y la negociación".

Contexto de las negociaciones internacionales

La visita del presidente francés coincide con el inicio de una tregua de 14 días que busca dar paso a mesas de diálogo programadas para este fin de semana en Pakistán.

Estos encuentros internacionales tienen como objetivo principal alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

Aunque Macron no se define como un católico practicante, este primer acercamiento con León XIV busca dar continuidad al vínculo que el jefe de Estado mantenía con el anterior pontífice, el papa Francisco, con quien se reunió en tres oportunidades para tratar crisis globales y asuntos humanitarios.