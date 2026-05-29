El vicepresidente de Estados Unidos aseguró que el acuerdo con Irán está "cerca"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció los "avances" en las negociaciones con Irán aunque aclaró que todavía deben resolver varios puntos conflictivos antes de alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Medio Oriente, en el contexto de la frágil tregua que rige desde el 8 de abril pasado.

"Cerca, pero no aún", respondió el segundo de la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre un eventual entendimiento, luego de que trascendiera que se había llegado a un principio de acuerdo.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Vance dijo incluso que era demasiado pronto para estimar "cuándo" se concretará aunque manifestó: "Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción. Hemos hecho muchos avances".

Y luego añadió: "Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente (Donald Trump) estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar".

Qué trascendió del posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Este jueves, funcionarios estadounidenses citados por medios de ese país aseveraron que se había alcanzado el marco de acuerdo, conocido como memorando de entendimiento.

Ese acuerdo extendería el alto el fuego por 60 días y abriría conversaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní. Sin embargo, la agencia de noticias semioficial del país asiático Tasnim aclaró que aún no se había finalizado el entendimiento.

Según la prensa estadounidense, el nuevo acuerdo podría permitir la navegación "sin restricciones" por el estrecho de Ormuz, además de otorgar a Irán 30 días para retirar las minas del paso marítimo por el que se moviliza la quinta parte del petróleo mundial.