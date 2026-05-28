Aseguran que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo para extender la tregua

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán habrían avanzado en las últimas horas y estaría cerca de concretarse un nuevo acuerdo para extender el alto el fuego durante 60 días. La medida permitiría avanzar hacia una negociación más amplia sobre el conflicto en Medio Oriente.

El posible entendimiento fue informado por el medio estadounidense Axios que además indicó que la tregua incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Según la publicación de Axios, que citó a dos altos funcionarios de Estados Unidos involucrados en las negociaciones, Irán dejaría de aplicar restricciones sobre el tránsito marítimo mientras que EE.UU. levantaría el bloqueo naval impuesto contra embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.

El acuerdo también contemplaría el compromiso del país asiático de no desarrollar armas nucleares aunque las conversaciones más profundas sobre el enriquecimiento de uranio quedarían para una etapa posterior y serían discutidas durante la extensión de la tregua.

Asimismo, el entendimiento abriría la puerta a futuras negociaciones sobre el levantamiento de sanciones económicas contra Irán y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

Qué falta para que se oficialice el nuevo acuerdo entre EE.UU. e Irán

El medio estadounidense afirmó que el acuerdo quedó prácticamente definido el martes y solo resta la aprobación formal de los líderes de ambos países. Irán ya habría aceptado las condiciones generales del pacto pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no dio el visto bueno definitivo.

Falta la aprobación de Donald Trump para que se oficialice el nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Es que la posibilidad de aplazar las negociaciones nucleares habría generado cuestionamientos dentro del Partido Republicano ya que varios senadores cercanos al mandatario advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la presión sobre Irán.