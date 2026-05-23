Irán amenazó a Estados Unidos con una respuesta "más devastadora" si vuelve la guerra

Irán volvió a elevar la tensión con Estados Unidos y lanzó una dura advertencia contra el gobierno de Donald Trump: el negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las fuerzas militares del país fueron reconstruidas "de forma integral" durante el actual cese del fuego y amenazó con una respuesta armada "más aplastante" en caso de un nuevo conflicto.

"Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, el resultado será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra", expresó Qalibaf a través de sus redes sociales.

Las declaraciones del funcionario llegaron después de una reunión oficial en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, quien aparece como una de las figuras clave en los intentos diplomáticos para buscar una salida negociada al conflicto.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní buscó mostrar capacidad de control sobre una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Según informó la agencia vinculada Tasnim, al menos 25 embarcaciones comerciales, entre petroleros y portacontenedores, cruzaron el estratégico estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas sin incidentes.

De acuerdo con el comunicado difundido por el cuerpo militar, los buques atravesaron la zona bajo coordinación y escolta de seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

El régimen iraní sostuvo además que mantiene un "control inteligente" sobre el estrecho, pese al escenario de tensión generado tras las acciones militares estadounidenses en la región.