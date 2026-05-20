Por el conficto en Medio Oriente, Donald Trump afirmó que Benjamin Netanyahu: "Hará lo que yo quiera que haga"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, adoptará la postura de la Casa Blanca respecto del conflicto con Irán.

El mandatario norteamericano mantuvo una conversación telefónica de una hora con el líder israelí para abordar la situación de seguridad en Medio Oriente, según confirmaron las cadenas internacionales de noticias CNN y CBS News.

Al ser consultado por la prensa en la Base Conjunta Andrews sobre las directivas transmitidas al gobierno de Israel respecto de la decisión de postergar o cancelar eventuales ofensivas militares, el jefe de Estado estadounidense se mostró confiado sobre el alineamiento de su principal aliado en la región.

"Está bien, hará lo que yo quiera que haga", respondió de manera tajante ante los cronistas apostados en el lugar.

El vínculo bilateral y la estrategia regional

El presidente norteamericano respaldó públicamente la figura del mandatario israelí para matizar el tono de sus exigencias estratégicas en el plano global.

"Es un hombre muy, muy bueno. Hará lo que yo le pida. Y es un tipo estupendo", manifestó Donald Trump, buscando restar dramatismo a las deliberaciones diplomáticas y de defensa entre Washington y Jerusalén.

El rumbo de las negociaciones con Irán forma parte de la agenda prioritaria de la administración republicana, que evalúa el impacto de la crisis en los mercados y la geopolítica global.

Las declaraciones del jefe de Estado reflejan la intención de mantener la iniciativa política y militar frente a las autoridades de Teherán, preservando la subordinación táctica de las fuerzas israelíes en el teatro de operaciones.

Sin urgencias por el calendario electoral

Frente a las especulaciones políticas sobre los tiempos de la diplomacia estadounidense y su relación con los comicios legislativos internos, el mandatario descartó de manera rotunda que la política exterior esté condicionada por factores de coyuntura doméstica.

"Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa'. Yo no tengo prisa", aseveró.

En el cierre de su contacto con el periodismo, el presidente de Estados Unidos fijó como prioridad de su gestión la reducción de daños materiales y pérdidas humanas en la resolución de las hostilidades internacionales, manteniendo abiertas todas las alternativas estratégicas.

"Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente", concluyó.