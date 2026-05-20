Irán amenazó con expandir el conflicto "más allá de la región" tras la advertencia de Trump

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este miércoles con expandir el conflicto bélico "más allá de la región" de Medio Oriente ante una eventual reanudación de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

La advertencia militar de la fuerza de élite persa se difundió mediante un comunicado oficial en respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió con nuevos ataques si fracasan las negociaciones diplomáticas.

Donald Trump tensó nuevamente el conflicto con Irán.

La escalada discursiva incrementó de forma inmediata la tensión geopolítica en Medio Oriente, en un escenario donde Teherán asegura no haber desplegado aún todo su potencial bélico en el terreno.

El documento emitido por la organización militar iraní acusó formalmente a las administraciones de Washington y Tel Aviv de "no haber aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán" durante los últimos enfrentamientos en la región.

"Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales", sentenció la jefatura de la fuerza en el tramo más severo del texto, lo que analistas internacionales interpretan como un quiebre formal de los canales habituales de diplomacia discursiva.

Estados Unidos e Israel no respondieron

Por el momento, las cancillerías de los Estados Unidos y de Israel no emitieron réplicas oficiales al comunicado, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas observa con atención el devenir de la mesa de negociaciones para evitar un nuevo foco de combate abierto.