Donald Trump reveló que frenó un ataque inminente contra Irán tras el pedido de aliados del Golfo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró ante la prensa en la Casa Blanca que estuvo "a una hora" de tomar la decisión de ejecutar un ataque militar contra Irán.

La determinación de suspender la ofensiva se tomó el pasado lunes luego de una solicitud directa efectuada por los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes argumentaron la existencia de canales diplomáticos activos.

El jefe de Estado realizó estos comentarios mientras exhibía las obras de remodelación del salón de baile de la residencia oficial.

Negociaciones bajo amenaza de ofensiva total

A través de su plataforma digital Truth Social, el mandatario estadounidense justificó la postergación de la orden militar en virtud de que "se están llevando a cabo negociaciones serias".

No obstante, el líder republicano advirtió que mantiene abierta la posibilidad de ordenar un ataque a gran escala en caso de no alcanzarse un acuerdo que su administración considere aceptable.

Según información publicada en medio estadounidenses, el Ejecutivo otorgará un plazo mínimo de dos o tres días para evaluar el progreso de los diálogos.

La postura oficial de Washington apunta a contener el potencial bélico de Teherán en la región.

El presidente argumentó que las acciones punitivas gozan de respaldo en su país al explicar que el objetivo primordial de la estrategia consiste en impedir de forma definitiva que la nación islámica desarrolle armamento nuclear capaz de alcanzar ciudades norteamericanas como Los Ángeles.

Cuestionamiento a los sondeos de opinión

Frente a las consultas periodísticas sobre las encuestas recientes que marcan un rechazo social a un eventual conflicto armado en Medio Oriente, el mandatario rechazó los relevamientos estadísticos.

Al respecto, el mandatario ratificó ante los cronistas apostados en el recinto: "Todo el mundo me dice que es impopular, pero yo creo que es muy popular", asegurando que la percepción pública cambia cuando se detallan las amenazas a la seguridad nacional.

Por su parte, las autoridades de Irán niegan de manera sistemática cualquier intención de construir armamento de destrucción masiva.

La actual escalada se produce meses después de que el propio mandatario estadounidense afirmara que una ronda previa de bombardeos conjuntos entre las fuerzas aéreas de su país e Israel, ejecutada en junio de 2025, había logrado aniquilar las principales instalaciones del programa atómico iraní.