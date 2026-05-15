Cumbre en China: Trump calificó de "exitosa" la reunión con Xi Jinping y no definió si venderá armas a Taiwán

Luego de la ronda de conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, el mandatario norteamericano sostuvo que la reunión fue "muy exitosa, de renombre mundial e inolvidable", mientras que su par asiático la calificó de visita "histórica y trascendental".

Si bien se tocaron varios temas de "fondo", Trump dijo que habló sobre la cuestión Taiwán con su homólogo chino, pero aseguró que no asumió ningún compromiso.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", dijo Trump a los periodistas de regreso a Washington.

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Sobre este punto, recalcó: "En cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido".

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi Jinping sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura de Washington de no consultar a Beijing sobre ese asunto.

Hablando con los periodistas de camino a su país, Trump dijo sobre el tema de la venta de armas: "Tomaré una decisión en un período de tiempo relativamente corto".

Posición de Estados Unidos

Estados Unidos solo reconoce a China pero su legislación le exige proporcionar armas a la democracia autogobernada de Taiwán para su defensa. El gigante asiático juró recuperar la isla y no descartó el uso de la fuerza, incrementando la presión militar en los últimos años.

En su primer encuentro con Trump, Xi Jinping remarcó que "la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos".

El mandatario advirtió además que "si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa".

Reencuentro entre líderes

Trump y Xi Jinping se reencontraron este viernes en el complejo de líderes del Partido Comunista chino. El líder republicano dijo que habían concretado "acuerdos comerciales fantásticos" y afirmó que ambos comparten una visión "muy similar" sobre Irán, que incluye el fin de la guerra, reapertura del estrecho de Ormuz y que Teherán no obtenga una bomba nuclear.

La apertura de este sitio a un líder extranjero es poco habitual y se lo consideró como un gesto de Xi para su colega estadounidense. El presidente chino explicó que había sido la residencia y lugar de trabajo de Mao y otros líderes, y dijo que él también vivió y trabajó allí. Indicó que eligió recibir a Trump en ese sitio emblemático porque el mandatario estadounidense lo agasajó en su casa de Mar-a-Lago en 2017.

Escueta delegación "visitante"

En tanto, la delegación estadounidense fue mucho más pequeña que la del día anterior y ya no incluía los cerca de 30 empresarios que viajaron con Trump.

Estuvo el secretario de Estado Marco Rubio; el embajador estadounidense en China David Perdue; el secretario del Tesoro Scott Bessent; el secretario de Guerra Pete Hegseth y el representante de Comercio Jamieson Greer. Frente a ellos se encontraba la delegación china, compuesta por Cai Qi, el director del Comité Central del CCP; el canciller Wang Yi; el vicepremier del Consejo estatal He Lifeng; el vicecanciller Ma Zhaoxu y el embajador chino en EE.UU., Xie Feng.

¿Acuerdos en marcha?

Antes de comenzar, Trump dijo a los periodistas que "ha sido una visita increíble". "Hemos hecho acuerdos comerciales fantásticos, realmente para ambos países", aseveró.

El estadounidense había dicho en una entrevista que China se mostró dispuesta a aumentar las compras de petróleo, soja y aviones Boeing, aunque no se anunciaron compromisos concretos sobre esos acuerdos.

Aunque no lo admitió oficialmente, uno de los objetivos de Trump en su visita era buscar que China intercediera para que se llegue a un acuerdo definitivo para frenar la guerra con Irán y sobre todo reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre provocó una fuerte escalada en el precio del crudo global y golpea en los surtidores de Estados Unidos.

"Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe, no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", afirmó Trump.