Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en una cumbre histórica: hablaron de negocios y de las tensiones geopolíticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves una extensa reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, en Beijing, en un encuentro marcado por la disputa comercial entre ambas potencias, la situación de Taiwán y la creciente preocupación internacional por el conflicto en Medio Oriente.



La cumbre se realizó en el Gran Salón del Pueblo, frente a la plaza Tiananmén, y contó con la presencia de altos funcionarios e importantes empresarios de ambos países. El encuentro se prolongó durante más de dos horas y dejó definiciones políticas y económicas de alto impacto.

Antes de la reunión privada, Trump se mostró optimista respecto del vínculo bilateral y elogió públicamente al mandatario chino. "Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo, y la relación entre Estados Unidos y China va a ser mejor que nunca", afirmó el líder republicano. Además, sostuvo que, "cada vez que había un problema, aunque la gente no lo supiera", lo resolvían "muy rápido", y auguró "un futuro fantástico juntos".

Xi Jinping, por su parte, insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación y evitar una escalada de las diferencias. "Siempre creí que nuestros dos países tienen más intereses comunes que diferencias. El éxito de uno es una oportunidad para el otro, y una relación bilateral estable es buena para el mundo", expresó el mandatario chino. En la misma línea, aseguró que China y Estados Unidos "deberían ser socios en lugar de oponentes".



El saludo entre Xi Jinping y Donald Trump (Reuters).

Sin embargo, el presidente chino también dejó una advertencia sobre Taiwán y señaló que la situación podría derivar en un "conflicto" si no se administra de manera adecuada, según reportaron medios estatales del gigante asiático.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la crisis en Medio Oriente y el impacto global de las tensiones en el estrecho de Ormuz. Tanto Trump como Xi coincidieron en rechazar la posibilidad de que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares y reclamaron garantizar la normalización del tránsito marítimo en la región del golfo Pérsico.

La cumbre bilateral entre China y Estados Unidos se realizó en Beijing (Reuters).

La delegación estadounidense estuvo integrada por figuras clave del gabinete y del sector privado: participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y empresarios como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

En paralelo, fuentes estadounidenses indicaron que Washington busca avanzar en nuevos acuerdos vinculados a exportaciones agrícolas y tecnológicas, además de impulsar la producción de semiconductores dentro del territorio norteamericano.