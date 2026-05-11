Tensión: lo que exigió Irán para terminar con la guerra y despertó la furia de Donald Trump

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue escalando a pesar de los constantes intentos de acordar la paz. Teherán rechazó el más reciente ofrecimiento de Washington para avanzar hacia el final de la guerra y Donald Trump enfureció al recibir la contrapropuesta.

El gobierno iraní consideró que el planteo estadounidense equivalía a una "rendición" y envió sus exigencias a través del país mediador, Pakistán, aunque esto no le cayó bien al presidente estadounidense, quien reaccionó con dureza y calificó la respuesta como "totalmente inaceptable".



Según reportaron la agencia estatal china Xinhua y medios iraníes, la contrapropuesta enviada por Irán incluyó una serie de exigencias para avanzar en las negociaciones. Entre ellas, reclamó el final inmediato de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y el cese del bloqueo naval que afecta al país persa.

Además, el borrador iraní solicitó garantías concretas para evitar futuras ofensivas militares contra su territorio. "La propuesta subraya la necesidad de poner fin a la guerra de inmediato, brindar garantías para que no se repita la agresión contra Irán y abordar otras cuestiones dentro de un acuerdo político", citó la agencia Tasnim en base a una fuente vinculada a las conversaciones.

Otro de los puntos centrales del documento exige que Washington elimine en un plazo de 30 días las restricciones vinculadas a las exportaciones de petróleo iraní y libere los activos financieros congelados tras el acuerdo preliminar.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que un acuerdo no significa "rendición".

La reacción de Estados Unidos ante la contrapropuesta iraní

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense expresó su malestar. "Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes' de Irán". "¡No me gusta! ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el domingo, sin ofrecer precisiones sobre qué aspectos provocaron su enojo.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en que Teherán debe demostrar de manera clara que no busca desarrollar armamento nuclear, una condición que Washington considera indispensable para alcanzar un entendimiento definitivo.

La reacción de Trump ante la contrapropuesta de Irán.

Una extensa negociación por la paz en Medio Oriente

Las negociaciones entre ambas potencias se intensificaron en las últimas semanas con mediación de Pakistán. De acuerdo con distintos reportes, funcionarios iraníes y estadounidenses intercambiaron varios borradores con condiciones para intentar cerrar el conflicto.

El alto el fuego comenzó a regir el pasado 8 de abril. Días después, delegaciones de ambos países mantuvieron reuniones en Islamabad, capital de Pakistán, entre el 11 y el 12 de abril, aunque los encuentros terminaron sin avances concretos.

Tras esas conversaciones fallidas, Estados Unidos profundizó las medidas de presión y avanzó con un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El conflicto había alcanzado uno de sus puntos más críticos el 28 de febrero, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel realizaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. La ofensiva provocó la muerte del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí, además de altos funcionarios y civiles.

Como respuesta, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes e intereses estadounidenses en Medio Oriente, al tiempo que reforzó su presencia militar y el control sobre el estrecho de Ormuz, incrementando la preocupación internacional por una posible escalada regional.