Estados Unidos rechazó la propuesta de Irán para terminar la guerra: "Es totalmente inaceptable"

El conflicto en Medio Oriente continúa ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el rechazo a la propuesta formulada por Irán para terminar con la guerra ya que la consideró "totalmente inaceptable".

"Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", publicó el mandatario republicano en su cuenta de la red Truth Social.

La declaración de Trump se produjo después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la guerra de la que se desconocen los detalles.

Previamente, Trump había afirmado que Irán lleva "jugando" casi medio siglo con Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

"Durante 47 años los iraníes han estado jugando, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país", cuestionó y sentenció: "¡Ya no se reirán más!".

"Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo"

En tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dejó en claro la postura de su administración frente a la negociación con Washington. "Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de negociación, eso no significa rendición ni retroceso", aclaró.