Donald Trump advirtió que el uranio iraní está bajo vigilancia satelital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el material nuclear iraní permanece enterrado bajo escombros tras los recientes ataques contra instalaciones estratégicas.

Según el mandatario, las fuerzas de su país mantienen un monitoreo permanente de la zona mediante sistemas satelitales operados por la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Trump advirtió que cualquier movimiento en los sitios afectados, específicamente en las áreas donde se localizaban las plantas de Fordo, Natanz e Isfahan, desencadenaría una acción bélica inmediata.

Vigilancia de la Fuerza Espacial

Durante una entrevista televisiva, el mandatario republicano destacó que la tecnología de vigilancia desarrollada durante su gestión permite tener un control total sobre los restos de las instalaciones nucleares.

En un tono directo, el jefe de Estado envió una advertencia a las autoridades de Teherán sobre las consecuencias de intentar acceder nuevamente a los depósitos dañados.

"Lo tenemos vigilado. Si alguien se acerca al lugar, todo volará por los aires", declaró Donald Trump, subrayando que la capacidad de respuesta militar está lista para ser activada si se detectan intentos de recuperar el uranio.

Material sepultado y rol de la OIEA

Las estimaciones de Washington indican que aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido al 60% quedaron sepultados tras las ofensivas.

Se calcula que la mitad de ese inventario se encuentra bajo los restos de la planta de Isfahan.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, manifestó que la falta de acceso directo de los inspectores internacionales impide confirmar con total exactitud el estado del material.

"Hasta el momento no existen pruebas concretas de movimientos en el sitio", reconoció Rafael Grossi, aunque advirtió sobre la incertidumbre que genera la falta de verificación en terreno.

Mientras Israel y Estados Unidos sostienen que el uranio podría ser destinado a fines bélicos, Irán mantiene su postura de que su programa nuclear tiene objetivos pacíficos.