Irán habría respondido a la propuesta de paz de Estados Unidos: crece la expectativa por el fin del conflicto

Mientras continúan las denuncias por ataques militares en diferentes países del Golfo, la prensa estatal iraní aseguró este domingo que Teherán ya habría contestado formalmente la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar frenar la guerra.



Según informó la agencia oficial IRNA, la respuesta del régimen iraní fue enviada mediante Pakistán. "La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", señaló el medio estatal, aunque no brindó detalles sobre el contenido del mensaje ni sobre las condiciones.

La noticia alimentó las expectativas internacionales sobre una posible desescalada del conflicto, aunque el escenario continúa marcado por fuertes señales de confrontación. En paralelo a las versiones sobre negociaciones diplomáticas, medios oficiales iraníes sostienen que el líder supremo, Mojtaba Jameneí, habría dado instrucciones para mantener activas las operaciones militares.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

De acuerdo con la televisión estatal, el jefe del comando central de las Fuerzas Armadas iraníes, Ali Abdollahi, mantuvo un encuentro con Jameneí, quien permanece alejado de la exposición pública desde que asumió el liderazgo en marzo. Durante esa reunión, el líder supremo habría emitido "nuevas directivas y orientaciones para la continuación de las operaciones de confrontación con el enemigo", aunque no trascendió cuándo ocurrió exactamente el encuentro.

Mojtaba asumió como líder supremo luego de la muerte de su padre, Ali Jameneí, quien falleció durante los bombardeos del inicio de esta guerra. Desde entonces, el nuevo jefe no volvió a aparecer públicamente y solo difundió mensajes escritos. Distintos reportes también indican que habría resultado herido en un ataque.

La situación regional sigue siendo extremadamente delicada. En las últimas semanas se registraron choques navales entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el Golfo Pérsico, además de ataques con drones contra embarcaciones comerciales y una creciente cadena de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán.

