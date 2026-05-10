Mientras sigue el misterio por la respuesta de Irán al acuerdo de paz propuesto por Trump, aliados de Estados Unidos denunciaron ataques

La tensión en Medio Oriente sigue escalando pese a los intentos diplomáticos encabezados por Washington para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a más de dos meses de enfrentamientos. Mientras la Casa Blanca aguarda una definición de Teherán sobre la propuesta impulsada por el presidente Donald Trump, varios países aliados de Estados Unidos denunciaron nuevos incidentes militares y ataques con drones en la región.



Si bien el sábado se registró una marcada disminución de la actividad bélica, el clima continuó dominado por la incertidumbre. Desde Washington aseguraban que la respuesta iraní llegaría "en cuestión de horas", según había anticipado el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, hasta ahora no hubo anuncios oficiales ni desde Irán ni desde Pakistán, país que ofició como mediador y sede de los primeros contactos presenciales e indirectos entre ambos gobiernos.

En paralelo, la diplomacia estadounidense mantuvo reuniones para reforzar apoyos regionales. Rubio se reunió en Miami con el primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, en un encuentro enfocado en la cooperación para contener amenazas y sostener la estabilidad regional. El comunicado difundido por la delegación norteamericana evitó hacer referencias directas a Irán.

Sin embargo, mientras las negociaciones continúan sin definiciones, la situación sobre el terreno volvió a deteriorarse. En las últimas horas se produjeron algunos de los episodios más intensos desde que se había anunciado el alto el fuego un mes atrás.

Donald Trump espera una pronta respuesta iraní a su propuesta de paz.

Kuwait informó este domingo sobre la presencia de drones en su territorio. "Esta madrugada, las fuerzas armadas detectaron varios drones hostiles en el espacio aéreo kuwaití, a los que se hizo frente de acuerdo con los procedimientos establecidos", señaló el Estado Mayor del Ejército en un mensaje publicado en X, sin precisar quién estuvo detrás de la ofensiva.

Qatar también confirmó un incidente en sus aguas territoriales est domingo. Según informó el Ministerio de Defensa qatarí, un buque mercante procedente de Abu Dabi fue alcanzado por un dron mientras navegaba cerca del puerto de Mesaieed. El ataque provocó un incendio menor, aunque el fuego pudo ser controlado y el barco continuó su recorrido. "Se tomaron las medidas necesarias y se coordinó la actuación con las autoridades competentes", agregó.

También los Emiratos Árabes Unidos aseguraron haber interceptado dos drones lanzados desde territorio iraní esta jornada. "Los sistemas de defensa aérea de los EAU derribaron con éxito dos vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irán", sostuvo el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado difundido en redes sociales.

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo denunciaron ataques con drones desde Irán.

Irán advierte y amenaza

La creciente preocupación regional coincide con una nueva batería de amenazas emitidas desde Teherán. El sábado, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que responderá directamente contra instalaciones estadounidenses y embarcaciones consideradas enemigas si algún petrolero iraní es atacado en el estrecho de Ormuz.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos", afirmó el comandante naval del cuerpo militar.

El comandante general Majid Mousavi reforzó el mensaje al asegurar que "misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego", según declaraciones difundidas por medios estatales iraníes.

Este domingo, además, el jefe de la Armada iraní, Shahram Irani, informó que los submarinos ligeros de fabricación nacional permanecen desplegados y en "máxima alerta" en el estrecho de Ormuz. Según explicó, esas unidades tienen capacidad para permanecer durante largos períodos en el lecho marino y pueden rastrear y destruir embarcaciones hostiles.

El jefe de la Armada iraní, Shahram Irani.

Las advertencias iraníes también apuntaron contra los países que acompañen eventuales sanciones estadounidenses. El portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, sostuvo que los Estados que respalden medidas contra Teherán "se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz".

"A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", afirmó en declaraciones a la agencia IRNA.

El militar aseguró, además, que Irán controla ese paso marítimo estratégico, por donde antes del conflicto circulaba cerca del 20% del petróleo mundial. "Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros", concluyó.