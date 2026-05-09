Hezbollah lanzó misiles contra Israel tras nuevos ataques en el Líbano y crece la tensión

La tensión en el conflicto de Medio Oriente volvió a escalar luego de que Hezbollah confirmara un ataque con misiles contra una base militar israelí, en medio de nuevos bombardeos de Israel sobre el sur del Líbano.

El grupo, aliado estratégico de Irán, aseguró que los proyectiles fueron dirigidos hacia una instalación militar ubicada al sur de la ciudad israelí de Nahariya. Según indicó en un comunicado, el ataque fue una respuesta a las "violaciones del alto el fuego" por parte de Israel y a los recientes operativos sobre Beirut y distintas aldeas libanesas.

La ofensiva se produjo mientras sigue vigente una frágil tregua entre ambas partes que rige desde el 17 de abril. Sin embargo, los enfrentamientos y bombardeos continúan alimentando un escenario de creciente inestabilidad. Se espera, además, que avancen las negociaciones entre el presidente Donald Trump e Irán.

Desde el Ejército israelí señalaron que las sirenas antiaéreas se activaron en varias ciudades del norte del país y afirmaron haber interceptado uno de los misiles lanzados por Hezbollah. El resto de los proyectiles, según la versión oficial, cayó en zonas abiertas y no provocó víctimas.

En paralelo, el Ministerio de Salud libanés informó que un ataque aéreo israelí sobre la localidad de Toura, cerca del puerto de Tiro, dejó cuatro muertos y ocho heridos. Además, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó otro bombardeo en las cercanías de Kfar Chouba, donde murió un integrante de la Defensa Civil libanesa.