Irán criticó la "temeraria aventura militar" de Estados Unidos y lanzó una dura advertencia

A la espera de un diálogo que pueda destrabar el conflicto en el Medio Oriente, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, criticó la decisión de Estados Unidos de emprender una "temeraria aventura militar" cuando "una solución diplomática está nuevamente sobre la mesa".

En un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, Araghchi afirmó que los iraníes "nunca ceden ante la presión" y que "la diplomacia siempre es la víctima".

El funcionario aseguró que el arsenal de misiles y la capacidad de lanzamiento de Irán se encuentran ahora al 120 %, muy por encima de las estimaciones de la inteligencia estadounidense.

Barco petrolero incautado

Por otra parte, Irán incautó el petrolero Ocean Koi por un intento de interrumpir las exportaciones de petróleo del país. Según medios locales, el buque buscaba interrumpir las exportaciones de petróleo del país aprovechándose de la situación regional.

En un comunicado, el ejército señaló que el petrolero transportaba petróleo iraní, y pretendía perjudicar los intereses nacionales mediante una "operación especial" en el Golfo de Omán. Las fuerzas navales dirigieron el petrolero hacia las costas del sur de Irán y lo entregaron a las autoridades judiciales.

Ataque a destructores

En otro comunicado, el ejército informó que sus fuerzas navales atacaron destructores estadounidenses con misiles de crucero, cohetes y drones de combate en respuesta a los ataques de estos contra petroleros iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y en aguas territoriales iraníes, y el enunciado añadió que los destructores cambiaron de rumbo y abandonaron la zona.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó enérgicamente los ataques estadounidenses ocurridos durante la noche, calificándolos de violación del alto el fuego del 8 de abril entre las partes en conflicto.

Estos acontecimientos se produjeron tras nuevos enfrentamientos entre las partes en conflicto, desencadenados por ataques estadounidenses contra dos buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz y los supuestos ataques aéreos estadounidenses contra ciudades del sur de Irán y la capital, Teherán, en cooperación con algunos estados de la región.

Sigue vigente el alto el fuego

Tras los ataques, Washington negó cualquier intención de intensificar el conflicto y que el alto el fuego del 8 de abril sigue vigente. En otro de los hechos bélicos salientes, la agencia de noticias iraní Mehr informó que las fuerzas de la nación islámica derribaron dos "aeronaves hostiles" sobre Bandar Abbas y la isla de Qeshm.

En un informe previo, la semioficial agencia noticiosa Fars precisó que partes del muelle de la isla de Qeshm fueron atacadas durante un intercambio de disparos entre las fuerzas armadas iraníes y "el enemigo".



