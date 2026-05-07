Tensión en Medio Oriente: EE.UU. bombardeó objetivos en el Estrecho de Ormuz e Irán respondió con misiles y drones

Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron este jueves una serie de ataques contra posiciones iraníes en la región del Estrecho de Ormuz.

Según reportes de funcionarios estadounidenses difundidos por los medios Axios y Fox News, las incursiones aéreas se centraron en el puerto de Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas. Esta zona es de vital importancia para el comercio global, dado que por allí transita gran parte del suministro mundial de petróleo.

Desde Washington, se aclaró que estas acciones no representan una reanudación formal de las hostilidades a gran escala ni la ruptura del alto el fuego establecido el pasado 7 de abril.

Teherán denunció el ataque a un petrolero y activó sus defensas aéreas.

Fuentes oficiales indicaron que el operativo se llevó a cabo en un momento en que el gobierno estadounidense aguardaba una respuesta de Teherán a una propuesta para detener los combates. No obstante, admitieron que las negociaciones actuales no abordaron temas estructurales, tales como el desarrollo del programa nuclear iraní.

La respuesta de Irán

Por su parte, el régimen de Irán denunció la violación de la tregua y reportó la activación de sus sistemas de defensa antiaérea en diversos puntos del país, incluido el oeste de Teherán.

Medios estatales como IRIB y Mehr confirmaron que la capital iraní registró explosiones de magnitud que generaron alarma en la población.

En tanto, la agencia estatal IRNA vinculó estos estallidos con la ofensiva desplegada en el sur del territorio. La defensa oficial de Teherán sostiene que el conflicto se inició tras un ataque estadounidense contra un petrolero nacional que navegaba cerca de Jask, en dirección al Estrecho de Ormuz.

Un portavoz del Cuartel General Central de Irán, Khatam al-Anbiya, afirmó que también fue agredido otro buque que ingresaba al estrecho cerca del puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Según la versión iraní, se lanzaron misiles contra "unidades enemigas" que, tras sufrir daños, debieron retirarse de la zona.

En el sur de Irán, se registraron detonaciones en Bandar Abbas y la isla de Qeshm durante la madrugada. La agencia Mizan informó que las defensas lograron interceptar varios drones sobre Qeshm, mientras que Tasnim reportó el derribo de dos unidades no tripuladas en Bandar Abbas. Estos puntos son críticos para la infraestructura portuaria y militar del país árabe.

El gobierno iraní acusó además que los ataques aéreos impactaron en zonas civiles situadas a lo largo de las costas de Bandar Khamir y Sirik. Dos funcionarios de Teherán señalaron a los Emiratos Árabes Unidos por presunta cooperación en los ataques realizados en el sector sur.

A pesar de la magnitud de los enfrentamientos, ambas naciones mantienen versiones contrapuestas sobre el alcance y la intención de los mismos. Mientras Estados Unidos define la acción como una operación limitada dentro de un marco de negociaciones abiertas, Irán la describe como una agresión directa contra sus activos soberanos y una defensa necesaria mediante el uso de proyectiles y tecnología de vigilancia.

Si bien existen canales de diálogo para intentar reducir la escalada, la falta de consenso sobre el programa nuclear continúa siendo el principal obstáculo para una paz duradera en la región.

Por el momento, el estado de alerta persiste tanto en las bases estadounidenses como en los centros de mando iraníes ante la posibilidad de nuevas represalias.