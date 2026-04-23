Irán activó su sistema de defensa antiaérea en Teherán tras reporte de explosiones

Las fuerzas de seguridad de Irán activaron este jueves sus sistemas de defensa antiaérea en la capital, Teherán. La medida fue reportada por medios estatales y agencias locales, quienes confirmaron que se registraron varias explosiones en la ciudad.

El Tehran Times comunicó a través de la red social X que "las defensas aéreas están activas en Teherán". La publicación incluyó videos donde se observan ráfagas de disparos dirigidos hacia el cielo, aunque no se especificó el origen de la amenaza detectada.

Por su parte, la agencia de noticias IRNA ratificó que "se escucharon disparos de la defensa antiaérea" en la zona oeste de la ciudad.

Medios iraníes aseguraron que se activó la defensa antiaérea en Teherán.

En sintonía, la agencia Mehr señaló que los dispositivos de respuesta bélica se activaron para neutralizar "objetivos hostiles", sin brindar detalles sobre los proyectiles o aeronaves involucradas.

Este hecho representa la primera actividad operativa de los sistemas antiaéreos en la capital iraní desde el inicio del cese al fuego con Estados Unidos, establecido el pasado 8 de abril. Dicho acuerdo diplomático fue alcanzado bajo la mediación de Pakistán, con el objetivo de reducir la fricción militar directa entre ambas naciones.

Hasta el momento, los organismos oficiales de Irán no han emitido un comunicado que fundamente la activación de las baterías defensivas.

El incidente coincide con un incremento de las tensiones por el Estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó recientemente a sus fuerzas navales a atacar cualquier embarcación pequeña que sea identificada en tareas de despliegue de minas, pese a la vigencia del alto el fuego indefinido.

En tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán reportó la captura de dos buques y una ofensiva contra una tercera unidad marítima durante la jornada previa. Estas acciones fueron justificadas por Teherán como una reacción al bloqueo naval que Washington mantiene sobre los puertos y la flota comercial de bandera iraní.

Las mesas de diálogo entre las dos potencias se encuentran ahora en pausa. Irán manifestó su negativa a retomar las negociaciones diplomáticas mientras el bloqueo naval estadounidense permanezca activo, condicionando cualquier avance político al levantamiento de las restricciones portuarias.

En el plano regional, las miradas se dirigieron hacia la frontera occidental. No obstante, una fuente de seguridad israelí consultada por la agencia AFP descartó la participación de su país en los eventos de Teherán. "Israel no está atacando a Irán", afirmó la fuente.

Pese a estas declaraciones, la postura de Israel mantiene una línea de confrontación. Horas antes de las explosiones, el ministro de Defensa israelí aseguró que su administración estaba "preparada para reanudar la guerra contra Irán" y que aguardaba el aval de Estados Unidos para "devolver a Irán a la Edad de Piedra".