Trump ordenó destruir cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz: "Sin vacilar"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruyó a la Marina a actuar "sin vacilar" frente a posibles amenazas en el estratégico estrecho de Ormuz. La orden, difundida en su red social Truth Social, establece que cualquier embarcación sospechada de colocar minas deberá ser destruida.



"He ordenado a la Marina de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier barco, por pequeño que sea (...), que esté colocando minas en aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna", afirmó el mandatario en su mensaje.

En la misma publicación, en la cual no brindó precisiones sobre los motivos inmediatos de la medida, aseguró que las tareas de remoción de explosivos en la zona continúan "ahora mismo" y que, incluso, se incrementarán de manera significativa.

El fuerte mensaje de Donald Trump.

El endurecimiento del discurso de Washington se produce en medio de un nuevo cruce con Teherán, pese a que formalmente sigue vigente un alto el fuego sin fecha de finalización.

Desde Irán, autoridades parlamentarias deslizaron que se comenzó a cobrar peajes a los buques que atraviesan el estrecho, aunque la circulación permanece, en los hechos, restringida por las medidas adoptadas por ambos países. Según el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hayibabaei, el Banco Central iraní ya habría recibido un primer pago.

Un buque estadounidense patrulla la zona del estrecho de Ormuz.

Tensión en el océano Índico

Las fuerzas estadounidenses interceptaron un petrolero vinculado al transporte de crudo iraní, en un operativo que elevó aún más la tensión regional.

El Departamento de Defensa difundió imágenes del abordaje al buque Majestic X y defendió la acción como parte de su estrategia para frenar redes ilegales.

"Continuaremos con la aplicación global de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen", señaló el Pentágono.

Estados Unidos refuerza los controles en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo, el petrolero se encontraba entre Sri Lanka e Indonesia, en ruta hacia China. Su localización coincidía con la de otra nave incautada previamente, lo que sugiere una intensificación de los controles sobre este tipo de tráfico.

La incautación se produjo apenas un día después de que Irán atacara tres buques de carga en el estrecho de Ormuz y tomara el control de dos de ellos, en una ofensiva que impacta directamente sobre una de las rutas energéticas más importantes del mundo.