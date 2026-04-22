Donald Trump volvió a apuntar contra Irán y aseguró que está al borde del colapso financiero por el bloqueo naval

La tregua con Irán se extendió en las últimas horas, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su postura y lanzó nuevas advertencias que ponen en jaque la reciente alto al fuego en el conflicto bilateral. En ese sentido, afirmó que Irán está al borde del colapso financiero por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

A pesar de extenderse el alto al fuego, el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento de máxima tensión, con acusaciones cruzadas y una frágil estabilidad que podría romperse en cualquier momento.

Este miércoles, Trump utilizó las redes sociales y reavivó el fuego en el conflicto en Medio Oriente. En esa línea, en sus declaraciones destacó que Irán atraviesa un deterioro económico por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial.

El mensaje publicado por Donald Trump luego de confirmarse la extensión de la tregua con Irán.

"¡Irán se está derrumbando económicamente! Exigen la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. ¡Están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡S.O.S!", escribió el mandatario.

En tanto, el mandatario estadounidense había advertido previamente que su país podría retomar los bombardeos si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo. "Esperamos que haya avances rápidos, de lo contrario actuaremos", habría señalado en un mensaje que generó fuerte repercusión internacional.

Por su parte, desde Irán respondieron con dureza y calificaron el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos como un "acto de guerra". Además, manifestaron sospechas de que la tregua podría ser una estrategia para reorganizar fuerzas y preparar un nuevo ataque militar.

Ante esto, la desconfianza también crece porque las autoridades iraníes sospechan que la extensión de la tregua puede servir apenas para ganar tiempo antes de una nueva ofensiva.