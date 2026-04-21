Irán rechaza las condiciones de Estados Unidos y crece la tensión

Irán rechazó las condiciones estadounidenses para las negociaciones, según informó el martes la emisora estatal IRIB, que dijo que el presidente estadounidense Donald Trump "extendió unilateralmente el alto el fuego a petición del jefe del ejército paquistaní".

A su vez, la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que actualmente "no existe ninguna perspectiva de participación" en un diálogo con Estados Unidos.

Según Tasnim, citando fuentes, el motivo fue lo que describió como un incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos.

El ayatolá Alireza Arafi, miembro del Consejo de Liderazgo Interino de Irán, advirtió este martes que cualquier ataque contra su país que tuviera lugar mientras las negociaciones estaban en curso sentaría un peligroso precedente mundial.

"Si, en el sistema internacional, se establece una norma según la cual un país puede ser atacado en medio de negociaciones, entonces ninguna nación independiente se sentará ya con confianza a la mesa de negociación", dijo Arafi, según la radiodifusora estatal iraní IRIB, citada por la cadena estadounidense CNN y supo la agencia Noticias Argentinas.

No especificó si se refería a un incidente en particular, pero Irán afirmó anteriormente que la incautación por parte de la Marina de Estados Unidos de un buque de carga con bandera iraní el domingo en el estrecho de Ormuz violó el alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra el buque de carga Touska, de bandera iraní, y lo confiscaron porque intentaba eludir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, escribió en X que "bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque mercante y tomar a su tripulación como rehén es una violación aún mayor".

Araghchi acusó a Estados Unidos de "intimidar" a Irán y afirmó que "sabe cómo neutralizar las restricciones" y "cómo defender sus intereses", reportó la cadena CBS News.

Por otra parte, la misión de Irán ante la ONU declaró el martes que había enviado una carta al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general, Antonio Guterres, que exigía "una condena firme e inequívoca" de la incautación por parte de Estados Unidos de un buque con bandera iraní, "la plena rendición de cuentas de los responsables y la liberación inmediata e incondicional del buque, su tripulación y todos los afectados".