Donald Trump descartó retirar las tropas de la guerra con Irán hasta el fin del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que no planea retirar a los cerca de 50.000 efectivos involucrados en la guerra con Irán hasta que el enfrentamiento alcance una resolución definitiva.

Durante una entrevista grabada para el programa Meet the Press, el mandatario aseguró que las fuerzas militares desplegadas en la región no se encuentran en una situación de vulnerabilidad crítica debido a la superioridad tecnológica y operativa de su país.

Defensa de la presencia militar

El jefe de Estado fundamentó su decisión de mantener el despliegue en la zona de conflicto argumentando que una retirada inmediata sería contraproducente para los intereses de seguridad de Washington.

Donald Trump enfatizó la capacidad de respuesta de sus unidades frente a las amenazas del régimen de Teherán.

"No considero que las fuerzas estén en peligro. Tenemos la mejor defensa que alguien haya visto jamás. Tenemos el mejor ataque que alguien haya visto jamás. Así que no considero que haya peligro", afirmó Donald Trump ante la consulta de la moderadora Kristen Welker.

Asimismo, el mandatario reforzó su postura estratégica al señalar que "diría que sería una insensatez hacerlo porque quizás los necesitemos", descartando cualquier posibilidad de repliegue táctico en el corto plazo pese a la creciente tensión en el Golfo.

Balance de bajas y comparativas históricas

Para respaldar la conducción de las operaciones actuales, el presidente comparó el costo humano del conflicto con Irán frente a otros enfrentamientos históricos de gran escala, como la guerra de Vietnam.

Según datos oficiales, hasta la fecha han fallecido 13 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en acciones vinculadas directamente a esta disputa.

"Hemos perdido a 13 personas aquí, y eso es mucho. Trece personas son demasiadas. Pero si observan Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras, 13 es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado", argumentó Trump.

El registro de las víctimas incluye a seis militares fallecidos el 1 de marzo en el puerto de Shuaiba, Kuwait; un efectivo muerto el 8 de marzo en Arabia Saudita; y seis integrantes de la Fuerza Aérea que perdieron la vida el 12 de marzo al estrellarse un avión cisterna en el oeste de Iraq. Ante estas cifras, el mandatario concluyó: "creo que estamos haciendo un gran trabajo".