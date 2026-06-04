Estados Unidos: Cámara de Representante aprobó frenar la guerra en Irán y Trump tildó la medida de "antipatriota"

La Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió, por medio de un comunicado, la retirada de sus tropas de Irán y lo particular fue que cuatro republicanos se unieron a los demócratas, para aprobar esta resolución por 215 votos contra 208.

La Cámara sancionó una medida sobre poderes de guerra que detendría la acción militar contra Irán, desafiando al presidente Donald Trump, quien respondió este jueves con un mensaje en su red social.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

La votación "insignificante" se dio "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán", cuestionó Trump en su plataforma Truth Social. "¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones", agregó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó evitar un resultado que evidenciara la creciente oposición a la guerra, interrumpiendo la sesión cuando la resolución estaba a punto de ser aprobada. Sin embargo, el descontento no hizo más que aumentar a medida que el conflicto se prolonga.

El posteo de Donald Trump (Truth Social).

"¡Ya basta!", dijo el representante Gregory Meeks de Nueva York, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien lideró la iniciativa.

"Es hora de que el presidente haga lo correcto", reclamó y advirtió: "La gente está harta de sufrir por la guerra que él mismo ha elegido: sufrir en las estaciones de servicio, sufrir en los supermercados".

Cómo fue la votación

La votación del miércoles culminó 215 a 208, pero los próximos pasos son inciertos, ya que es probable que Trump rechace cualquier medida del Congreso que limite su autoridad. El resultado, con cuatro republicanos sumándose a los demócratas, representó un revés para la estrategia bélica del presidente estadounidense.

Es la cuarta vez que la Cámara de Representantes intenta frenar la guerra de Estados Unidos contra Irán. El Senado aprobó su propia resolución sobre poderes de guerra el mes pasado, cuando senadores republicanos se desmarcaron del mandatario en una inusual muestra de oposición política por parte de su partido.

En tanto, cada vez que los demócratas impulsaron la resolución sobre los poderes de guerra, el número de votos aumentó ligeramente a medida que crece el malestar político. Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de poner fin a las intervenciones estadounidenses en el extranjero y centrarse más en los asuntos internos, pero el conflicto bélico desvió la atención hacia Oriente Medio.

Johnson insistió en que Trump está "totalmente centrado" en el frente interno, particularmente de cara a las elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso, y dijo que pasó tres horas en la Casa Blanca con el presidente esta semana y que Trump está pidiendo a los aliados que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz y a reanudar el flujo comercial.