Trump aseguró que Irán aceptó renunciar al desarrollo de armamento nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, marcando un avance central en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Durante su intervención en un podcast, el mandatario estadounidense ratificó el compromiso alcanzado con las autoridades de Teherán, aunque advirtió que la república islámica todavía podría "cambiar de opinión" respecto a los términos finales del acuerdo.

La condición de Washington

El líder de la Casa Blanca insistió en que impedir que el gobierno iraní acceda a capacidades atómicas constituye la principal línea roja para su administración.

"Ellos ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear", enfatizó Donald Trump, quien además vinculó este avance diplomático con la ofensiva conjunta que mantiene con Israel desde el pasado 28 de febrero.

A pesar del escenario de desescalada, el esquema de negociación sigue bajo presión debido a las hostilidades recientes de las fuerzas israelíes en el Líbano y las demandas cruzadas por el control del estrecho de Ormuz.

Apertura al diálogo directo

En el plano de la diplomacia bilateral, Donald Trump manifestó su disposición a entablar un encuentro formal con el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, con el fin de consolidar el pacto de paz.

"Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer a todos. Me gustaría conocerlo a él y probablemente nos reuniremos tarde o temprano, dependiendo de cómo evolucionen las cosas", detalló el jefe de Estado, abriendo una ventana hacia el diálogo directo en las próximas etapas de la negociación.