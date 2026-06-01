Irán suspendió el diálogo de paz y cortó comunicación con Estados Unidos

El panorama geopolítico en Medio Oriente sufrió un fuerte deterioro este lunes cuando Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para frenar la guerra regional, interrumpiendo todo intercambio de textos a través de los mediadores internacionales.

La determinación, difundida por la agencia oficial iraní Tasnim, pone en jaque el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas naciones el pasado 8 de abril.

Ruptura diplomática y ofensiva militar

El quiebre del diálogo coincide con un recrudecimiento de las acciones bélicas que no se registraba desde finales de abril.

De acuerdo a la información provista por los medios oficiales vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, el equipo de negociación adoptó la medida ante los ataques ejecutados por Israel en territorio de Líbano.

La situación en la capital libanesa generó evacuaciones masivas en el suburbio de Dahiyeh, una zona con fuerte presencia del grupo Hezbollah, debido a la advertencia de inminentes bombardeos por parte de las fuerzas israelíes.

Según reportaron las agencias informativas, "el equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores".

Bloqueo comercial y justificación israelí

En paralelo a la parálisis de los acuerdos de paz, incluidos los relativos al frente nuclear, se registran serias complicaciones en el comercio internacional por las restricciones en el estrecho de Ormuz.

El paso de buques petroleros se encuentra prácticamente bloqueado por las autoridades de Teherán, y medios cercanos al régimen advirtieron que evalúan "cerrar completamente" esa vía marítima y avanzar sobre el paso de Bab al-Mandeb.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, justificaron las incursiones terrestres y aéreas en el sur de Beirut argumentando que se trata de maniobras de legítima defensa frente a las agresiones de la milicia libanesa.

Ambos funcionarios públicos declararon de forma conjunta que las acciones militares respondieron a "reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah y ataques contra sus ciudades y ciudadanos".