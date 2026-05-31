Irán endurece su postura y pide garantías concretas a Estados Unidos para firmar un acuerdo

El Gobierno de Irán afirmó este domingo, 31 de mayo de 2026, que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener garantías concretas sobre los derechos del pueblo iraní, en una señal de endurecimiento de su posición negociadora frente a Washington.

La desconfianza de Teherán

"Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos", sostuvo el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Poder Legislativo.

El dirigente iraní remarcó que los avances militares obtenidos por su país durante el conflicto deben traducirse ahora en beneficios políticos y jurídicos a través de la diplomacia.

"Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo", afirmó, aunque evitó detallar específicamente cuáles son las exigencias que considera irrenunciables.

La respuesta de Washington y los puntos en disputa

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que no tiene apuro para alcanzar un entendimiento.

"Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato", señaló el mandatario durante una entrevista con Fox News, donde además advirtió que podría ordenar nuevos ataques contra Irán si las negociaciones fracasan.

Entre los principales reclamos de Teherán figuran el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la liberación de activos iraníes congelados en bancos extranjeros.

Asimismo, las autoridades iraníes continúan defendiendo su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes del conflicto se habían mostrado dispuestas a negociar límites sobre los niveles permitidos.

Las conversaciones continúan, pero las últimas declaraciones de ambas partes reflejan que todavía persisten importantes diferencias para alcanzar un acuerdo definitivo.