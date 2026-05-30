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Sábado, 30 de mayo de 2026

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Irán informó que mantiene el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Teherán endureció los controles sobre la ruta de hidrocarburos y advirtió que responderá militarmente ante cualquier interferencia exterior.

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El gobierno de Irán informó que mantiene el dominio total del estrecho de Ormuz, un canal marítimo vital para el abastecimiento energético a nivel mundial. Además, indicó que lleva a cabo un sistema de permisos obligatorios para toda embarcación que pretenda circular por la zona.

La noticia fue dada a conocer por el propio régimen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que había logrado levantar el bloqueo naval tras conseguir un acuerdo, algo que finalmente no ocurrió.

Irán recrudeció los controles luego de afirmar que mantiene control total del Estrecho de Ormuz.&nbsp;
Irán recrudeció los controles luego de afirmar que mantiene control total del Estrecho de Ormuz. 

A partir de esta disposición, los buques comerciales y petroleros se verán forzados a navegar únicamente por carriles específicos asignados por Teherán. Por su parte, tendrán la estricta obligación de tramitar una aprobación previa ante las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria. Según los portavoces oficiales, ignorar esta normativa pondrá en "grave riesgo" la seguridad y la navegación de los navíos.

Desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas de Irán emitieron un fuerte comunicado asegurando que ejercen una soberanía total en la región.

Irán advirtió a las fuerzas extranjeras que quieran ingresar al área

En el mismo texto, los mandos militares advirtieron que considerarán como un blanco legítimo de ataque a cualquier fuerza extranjera que intente realizar una intervención o injerencia en el área.

La imposición de estos controles unilaterales no solo traba el flujo normal del comercio global de combustibles, sino que coloca la estabilidad de Oriente Medio en un escenario de extrema fragilidad.

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