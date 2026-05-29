Conflicto en Medio Oriente: Irán aseguró que derribó una aeronave de Estados Unidos

Cuando todo parecía indicar que el conflicto en Medio Oriente podría llegar a su finalización, un nuevo capítulo volvió a recrudecer la situación entre Estados Unidos e Irán, ya que desde el país asiático aseguraron que las defensas antiaéreas derribaron una aeronave estadounidense en la provincia de Bushehr.

Según la televisión estatal iraní, el hecho ocurrió en Jam y fue confirmado por el gobernador Masoud Tangestani, quien aseguró que "una aeronave hostil" fue destruida y que la situación en la zona ya estaba bajo control, pero un funcionario estadounidense negó la versión en declaraciones a Reuters.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

El episodio se produjo en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para extender por 60 días el alto el fuego vigente desde abril, aunque las conversaciones ya atravesaban un clima de extrema fragilidad por acusaciones cruzadas de violaciones a la tregua.

Antes trascendió que se había alcanzado un acuerdo preliminar para prolongar el cese de hostilidades y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní. La información, publicada por Axios y confirmada por fuentes estadounidenses, fue desmentida por la agencia iraní Tasnim, que aseguró que el memorando "todavía no está finalizado".

Siguen los combates en la zona

En este marco, continúan las hostilidades militares en la región ya que Estados Unidos realizó bombardeos en Bandar Abbas y los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron ataques contra una base estadounidense.

Además, Kuwait denunció un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y advirtió sobre una "peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también efectuaron disparos de advertencia contra buques en el estrecho de Ormuz, una zona clave por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

Tras versiones sobre un posible acuerdo, el precio del petróleo cayó y el índice inflacionario de la Reserva Federal de EE.UU., el PCE, registró una suba interanual del 3,8% en abril, impulsado por el costo de la energía.