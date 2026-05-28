Estados Unidos e Irán intercambian bombazos tras la amenaza de Trump de "volar" Omán

Estados Unidos concretó este miércoles nuevos ataques dentro de Irán contra una instalación militar en Bandar Abbas, al tiempo que derribó drones del país persa cerca del estrecho de Ormuz.

Pocas horas después, Irán respondió con una embestida contra una base aérea estadounidense en Kuwait, mientras que Israel intensificó su ofensiva militar en el sur del Líbano.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





En relación a los ataques estadounidenses, un funcionario del país norteamericano que habló bajo la condición de anonimato, dijo a Reuters que "estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto el fuego".

Respecto a la réplica, la emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base estadounidense en Kuwait que "sirvió como origen del ataque" de Estados Unidos.

La dura amenaza de Donald Trump a Omán



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Omán intenta negociar con Irán la toma de control del estrecho de Ormuz, se verá obligado a "volar por los aires" a la nación asiática.

Omán está divido en dos territorios, separados por Emiratos Árabes, quedando una pequeña porción del país -la península de Musandam- estratégicamente ubicada al borde del paso marítimo por el que se moviliza la quinta parte del petróleo mundial.

La advertencia del jefe de Estado fue realizada este miércoles en un contacto con periodistas en la Casa Blanca, tras versiones de un acuerdo entre ese país asiático e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Trump, consultado sobre si aceptaría ese eventual entendimiento, respondió: "No, el estrecho estará abierto a todo el mundo".

El primer mandatario agregó: "Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar. Eso forma parte de la negociación (con Irán). Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlo por los aires".

Por último, el jefe de Estado pidió a las autoridades de Omán que no interfieran en las conversaciones que Estados Unidos mantiene con el país persa en medio de la tregua que mantienen desde el 8 de abril último, aunque fue violada en varias ocasiones por ambas partes.

El estrecho de Ormuz.

La costa de Omán: embarcaciones varadas y tensión militar





Pese al presunto acercamiento con Irán, en la costa de Omán los buques cargueros y las pequeñas embarcaciones de marineros permanecen varadas por las amenazas de Teherán a atacarlos en caso de intentar cruzar sin autorización de la Guardia Revolucionaria.

Se trata de un paisaje cotidiano para las casi 20 mil personas que viven en Musandam, una gobernación de Omán que se encuentra separada del resto del país por una división política que efectuó el Imperio Británico al organizar parte de la región en el siglo XIX.

De la misma manera, también se puede escuchar el sobrevuelo de los aviones o helicópteros militares de los Estados Unidos que patrullan y monitorean la zona de tanto en tanto, consignó TN.

Esas playas fueron un punto atractivo para el turismo que se embarcaba en cruceros de lujo desde los puertos de Dubai o Qatar con el fin de navegar con tranquilidad el Golfo Pérsico.