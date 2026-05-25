Trump presiona al mundo árabe para que normalice lazos con Israel en el marco del pacto con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció su estrategia en Oriente Próximo al exigir que las principales potencias árabes y musulmanas suscriban obligatoriamente los Acuerdos de Abraham como condición para sellar la paz con Irán.

El mandatario vinculó el éxito de las negociaciones de seguridad, que buscan detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, con una normalización diplomática masiva con Israel.

Ultimátum en las negociaciones

A través de sus plataformas digitales, el jefe de la Casa Blanca detalló las conversaciones mantenidas con líderes de Arabia Saudita, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, advirtiendo que las tratativas ingresaron en una fase decisiva de todo o nada.

El plan de Washington contempla que la firma obligatoria comience de forma inmediata por parte de las autoridades de Riad y Doha.

El mensaje del líder republicano fue tajante respecto a las consecuencias de no alinearse con su postura: "Las negociaciones con la República Islámica de Irán van viento en popa. Solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo y volveremos al frente de batalla, con más fuerza que nunca, ¡y nadie quiere eso!".

Trump añadió que la negativa a sumarse al tratado impulsado por su gestión "demuestra mala intención".

El alcance del pacto regional

El borrador que discuten Washington y Teherán incluye un alto el fuego amplio, la reapertura gradual de las vías del comercio energético global, un alivio de sanciones económicas y el compromiso iraní de desprenderse de parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Sin embargo, persisten diferencias sobre el futuro del programa de misiles.

Los Acuerdos de Abraham, creados originalmente en 2020, sumaron en su primera etapa a Marruecos y Sudán, pero siguen siendo impopulares en sectores de la opinión pública árabe debido a que no abordan el conflicto palestino-israelí.

Pese a esto, la administración norteamericana proyecta un escenario donde incluso la propia República Islámica de Irán podría terminar incorporándose al tratado de normalización si prospera el entendimiento bilateral.