Donald Trump puso paños fríos a un posible acuerdo con Irán: "No se precipiten"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó a sus funcionarios que no se precipiten y remarcó que "no hay apuro" en alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán y permite reabrir el estrecho de Ormuz.

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva y le indiqué a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo", aseguró el líder republicano en un mensaje publicado en Truth Social.

Ponderó, asimismo, que la relación entre Washington y Teherán se volvió "mucho más profesional y productiva" aunque insistió en que "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien". "¡No puede haber errores!", subrayó.

Trump, además, señaló que el bloqueo estadounidense sobre los puertos y buques iraníes "seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo". Desde hace más de un mes, Estados Unidos mantiene restricciones marítimas sobre Irán tras la escalada bélica iniciada el 28 de febrero.

Marco Rubio prometió "buenas noticias"

Previo al mensaje de Trump, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sostuvo que había posibilidades de que "en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias". Así lo indicó en declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi, donde además apuntó que el posible acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, afirmó que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Estados Unidos aunque esto no implicaba "un acuerdo sobre las cuestiones importantes". El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de "esta etapa" según aclaró.