Realizaron un funeral masivo en Gaza tras los bombardeos israelíes en pleno Eid al-Adha

En una jornada marcada por el dolor y la tensión, la Ciudad de Gaza fue escenario de un multitudinario funeral para despedir a 10 personas fallecidas durante los recientes ataques aéreos de Israel.

El dato central del reporte médico del Hospital Shifa indica que, entre las víctimas fatales del bombardeo nocturno, se encontraban cinco menores, un anciano y un miliciano de Hamás, además de registrarse más de 20 heridos.

El ataque se produjo en el inicio del Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario islámico, ensombreciendo las celebraciones en el enclave palestino.

El avance militar y el control territorial

Mientras los dolientes trasladaban los cuerpos envueltos en sudarios, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó declaraciones contundentes durante una conferencia en Jordania.

El mandatario afirmó que las fuerzas de su país han expandido su presencia operativa de manera unilateral, ignorando los límites previos establecidos en el frágil acuerdo de paz vigente.

"Ahora mismo estamos estrechando el cerco sobre Hamás. Ahora estamos en el 60% del territorio de la Franja de Gaza. ¿Saben? Estábamos en el 50%, pasamos al 60%", señaló el premier.

Además, Netanyahu adelantó que el objetivo estratégico inmediato es alcanzar el 70% de control territorial para liquidar los remanentes de la organización extremista, a pesar de las críticas internacionales por la vulneración de los términos del alto el fuego acordado en octubre pasado.

Balance de víctimas y estado de la tregua

La situación humanitaria continúa deteriorándose tras cumplirse 48 horas de hostilidades intensificadas.

Según el Ministerio de Salud local, los enfrentamientos recientes han dejado un saldo de 16 muertos y 39 heridos en diversos puntos de la Franja de Gaza.

Estas cifras se suman a un conteo global que, desde la implementación de la tregua en octubre, ya alcanza las 922 víctimas fatales y casi 2.800 heridos.

En el plano regional, la tensión se extiende más allá de las fronteras gazatíes.

En las últimas horas se reportaron ataques cruzados en el sur del Líbano y una escalada de incidentes que involucran a Irán y Estados Unidos, lo que pone en jaque los esfuerzos diplomáticos para prorrogar el cese al fuego y evitar un conflicto de escala regional en Oriente Medio.