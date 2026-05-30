Estados Unidos atacó un barco que se dirigía a Irán y recrudeció la tensión en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaran que atacaron un buque carguero que tenía como destino un puerto de Irán.

El episodio se produjo en medio de un escenario geopolítico delicado, marcado por un alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Washington y Teherán, pero que no logró disipar por completo los focos de conflicto en la región.

El carguero fue alcanzado tras una serie de advertencias emitidas por las fuerzas estadounidenses durante su navegación hacia territorio iraní.

De acuerdo con la información difundida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el operativo tuvo lugar el pasado 29 de mayo e involucró al carguero M/V Lian Star, una embarcación que navegaba bajo bandera de Gambia.

Según la versión oficial, el barco se dirigía hacia territorio iraní cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses, quienes señalaron que, antes de tomar medidas, se realizaron numerosos intentos de comunicación con la tripulación.

En concreto, aseguraron que se emitieron más de veinte advertencias y solicitudes para que la embarcación modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones impartidas por las fuerzas desplegadas en la zona.

El ejército de Estados Unidos intentó mediar, pero no tuvo respuesta y atacó.

Ante la falta de respuesta, Estados Unidos decidió intervenir de manera directa. Según explicó el Centcom,contra la sala de máquinas del carguero con el objetivo de impedir que continuara su trayecto.

Tras el impacto, el barco quedó fuera de servicio y ya no pudo seguir navegando hacia Irán.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo militar estadounidense sostuvo que "la acción fue necesaria", luego de que la tripulación ignorara reiteradamente las órdenes recibidas.

Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de los tripulantes ni sobre posibles heridos o víctimas como consecuencia del ataque.

Tampoco se conoció información oficial respecto de la carga que transportaba el buque ni sobre su situación actual tras haber quedado inutilizado.

El episodio ocurre en un contexto particularmente sensible. Estados Unidos mantiene restricciones marítimas sobre los puertos iraníes como parte de las medidas implementadas durante el conflicto con Teherán. Al mismo tiempo, Irán sigue condicionando el tránsito por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo.

La importancia de esta vía radica en que por allí circula una porción significativa del petróleo y del gas que abastece a numerosos mercados internacionales. Por ese motivo, cualquier alteración en su funcionamiento suele generar preocupación entre gobiernos, empresas energéticas e inversores.

Según datos aportados por el Centcom, desde la puesta en marcha de estas medidas marítimas las fuerzas estadounidenses ya desviaron más de un centenar de embarcaciones e inutilizaron varios buques comerciales que intentaban llegar a puertos iraníes.

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo definitivo continúan sin mostrar avances concluyentes. Aunque el cese de hostilidades sigue oficialmente vigente, hechos como el ocurrido con el M/V Lian Star reflejan que la estabilidad en Medio Oriente todavía está lejos de consolidarse.



