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Viernes, 29 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

Milei se reunió con el embajador Lamelas y congresistas de Estados Unidos

El jefe de Estado encabezó una audiencia para avanzar en la reactivación del acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado.

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El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes del país norteamericano. 

El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, el cual había sido anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el propio ministro de Relaciones Exteriores argentino.

Comitiva internacional y agenda técnica

La delegación parlamentaria estadounidense estuvo integrada por los legisladores Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles "Chuck" Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte

Del cónclave en la sede de gobierno también participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brian Monahan, junto a la directora de Personal NSRP, Susan Adams, y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.

En paralelo a este encuentro institucional, los representantes norteamericanos mantuvieron durante su estadía una agenda activa con dirigentes políticos y empresarios locales, cuyos detalles no trascendieron públicamente.

Interés estratégico en la infraestructura nacional

Más allá de las tratativas arancelarias y comerciales de la reunión general, el embajador Peter Lamelas continúa desarrollando un seguimiento pormenorizado sobre el proceso de licitación de la Hidrovía. 

Este sistema de navegación fluvial posee un valor estratégico clave para el comercio exterior de la región, dado que por esa vía fluvial se transporta y despacha el 80 por ciento de las exportaciones argentinas.

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