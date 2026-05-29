Javier Milei se reunió con el gemólogo y filántropo inglés Maurice Ostro

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una intensa agenda oficial en la Casa Rosada, donde se reunió en primer lugar con el gemólogo y filántropo inglés Maurice Ostro.

El encuentro se desarrolló en el marco del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones, donde el empresario extranjero manifestó su interés por invertir en centros digitales para el procesamiento de datos en el país.

Inversiones y un obsequio singular

Durante la reunión, Maurice Ostro, conocido internacionalmente por poseer la gema de topacio azul más grande del mundo hallada en Minas Gerais, Brasil, le entregó un presente al mandatario argentino.

Según quedó asentado en el registro oficial de obsequios, el jefe de Estado recibió unos gemelos y una pulsera confeccionados con dicha piedra.

Agenda médica y tensiones por patentes

Posteriormente, el mandatario pautó un cónclave con Gastón Domingues Caetano, titular de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).

Esta entidad empresaria cuenta con "100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad".

La audiencia se produce en un contexto de tensiones abiertas en torno al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una pieza fundamental del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

Actualmente, el oficialismo aún no ha definido la fecha para tratar este proyecto en la Cámara de Diputados, a pesar de que el texto ya cuenta con dictamen favorable.

Encuentro con legisladores estadounidenses

La actividad oficial de la jornada en la sede de gobierno se completó con una reunión junto a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El encuentro multipartidario contó con la participación de los legisladores Mario Diaz-Balart, Enrique Cuellar, Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte, además de la presencia de Brian Monahan y Susan Adams.