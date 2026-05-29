Javier Milei y Mario Lugones celebraron inversión de empresarios farmacéuticos por u$s8.000 millones

"Inversiones por 8.000 millones de dólares", festejó el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de recibir junto al ministro de Salud, Mario Lugones, en la Casa Rosada a representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), quienes le anunciaron el proyecto destinado al desarrollo de investigaciones clínicas en la Argentina.

El mensaje en la red social X de Milei incluyó sus habituales siglas celebratorias "TMDP -todo marcha de acuerdo al plan-; MAGA -en inglés, Make Argentina Great Again; VLLC -Viva la Libertad Carajo-". Fue reposteado por el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lugones precisó en paralelo que la proyección de la inversión es a 6 años. "Argentina suma otro hito para consolidarse como destino de inversión en salud", aseguró y sostuvo que "es una gran noticia, que va a fortalecer el desarrollo profesional en el país y acercar la innovación médica a los pacientes".

Empresas nucleadas en CAEME anuncian inversión

Milei y Lugones recibieron en el despacho presidencial este viernes al presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el gerente general de MSD, Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García; el gerente general de GSK, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

Lugones explicó que en la inversión "se trata de estudios que se desarrollan en instituciones públicas y privadas, con equipos altamente calificados, y que permiten aplicar conocimiento científico al desarrollo de nuevos tratamientos, evaluar su seguridad y eficacia, y generar evidencia con estándares internacionales".

Ministro de Salud, Mario Lugones, destacó inversión de CAEME.

El Ministro de Salud hizo hincapié en que con esta novedad "la salud se suma al mapa de sectores estratégicos que están trayendo al país grandes inversiones. En esta nueva etapa liderada por el Presidente Milei, nuestro país vuelve a mostrar condiciones para crecer: reglas claras, previsibilidad y el impulso para la articulación público-privada. Estas iniciativas impulsan el crecimiento económico y representan más oportunidades para los argentinos", cerró.

La Oficina del Presidente publicó al respecto un comunicado en el que Milei destaca "el trabajo del Ministerio de Salud de la Nación consolidando un ecosistema sanitario sustentado en calidad científica, innovación y articulación estratégica entre el Estado y el sector privado, promoviendo una Argentina integrada al mundo, capaz de atraer inversiones, generar empleo calificado y liderar el desarrollo regional en investigación clínica y tecnología aplicada a la salud".

Como es el proyecto de inversión de CAEME en Salud

El comunicado oficial del gobierno de Javier Milei agregó al respecto que la inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEME, "permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país, fortaleciendo la articulación entre instituciones públicas y privadas en áreas estratégicas vinculadas a la innovación científica y sanitaria. Esta iniciativa potenciará las capacidades técnicas existentes, ampliará el acceso a tecnologías de última generación y promoverá el desarrollo de terapias innovadoras para los pacientes".

Agrega que "la Argentina cuenta con recursos humanos altamente capacitados, una reconocida trayectoria en investigación biomédica y una infraestructura científica con enorme potencial de crecimiento. En este contexto, la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad de un marco regulatorio coherente y la apertura comercial impulsada por el Gobierno Nacional comienzan a consolidar las condiciones necesarias para atraer inversiones internacionales de gran escala y recuperar el protagonismo del país en sectores estratégicos como la salud".

Y concluye: "El desarrollo de la investigación clínica posee además un impacto directo sobre la generación de empleo altamente calificado y el fortalecimiento de una amplia cadena de valor integrada por profesionales de la salud, centros de investigación, laboratorios, proveedores tecnológicos y servicios especializados. Asimismo, esta actividad promueve el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios científicos y tecnológicos, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo federal del país".