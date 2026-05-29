Javier Milei viaja a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio por el Día de la Independencia

Llegó la invitación de la Casa Blanca y el presidente de la Nación, Javier Milei, prepara otro viaje a los Estados Unidos para participar de los festejos por el 4 de julio, Día de la Independencia de ese país, que se realizarán en Washington DC.

Milei podría sumar otro foto con su par republicano Donald Trump en el norte, donde los focos están puestos en la carrera electoral hacia el 3 de noviembre, cuando serán las elecciones de medio término.

Es una fecha clave también para el gobierno de La Libertad Avanza, que supo ser auxiliado financieramente por el Tesoro de los Estados Unidos en la previa de las elecciones legislativas locales cuando el dólar no encontraba techo.

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca antes de las legislativas en la Argentina.

Con swap aprobado por Scott Bessent en octubre 2025 y tras el triunfo violeta, el precio de la divisa norteamericana se calmó. Pero Milei mira al 2027 y se asegura de ratificar cada vez que puede el alineamiento de su gobierno con el de los Estados Unidos.

Así remarcó la sociedad con Trump en su último discurso en el Latam Economic Forum de este jueves. Volvió a elogiar su visión y sostuvo que "Los Estados Unidos están buscando con el nearshoring tener un seguro geopolítico, quiere sus cadenas de valor cerca, con socios confiables para no quedar expuestos si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura".

Para Milei "el presidente Trump reza América para los americanos. Esto significa nada más y nada menos que América debe ser un continente en el que todos sus habitantes pueden ejercer libremente sus facultades, crecer económicamente y prosperar sin que potencias extranjeras interfieran con ese crecimiento para favorecer sus propios intereses".

Milei se reunió con congresistas de Estados Unidos

En tanto, la novedad sobre el viaje en julio a Washington coincidió con la reunión que mantuvo Milei este viernes en la Casa Rosada con congresistas estadounidenses, en su mayoría republicanos con vínculo estrecho con Trump.

Tal cual anticipó cronica.com.ar, el líder de la Libertad Avanza recibió a seis miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Participaron Mario Díaz-Balart (partido republicano por el estado de Florida); Enrique Cuellar (demócrata por Texas); Andrew Harris (republicano por Maryland); Chuck Edwards (republicano por Carolina del Norte); David Rouzer (republicano por Carolina del Norte); Jay Obernolte (republicano por California).

También al médico del Capitolio, Brian Monahan. También participarán Susan Adams, directora del personal del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP) de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Y Erin Kolodjeski, secretaria de la minoría y directora del personal del mismo organismo.