Javier Milei ratificó el rumbo en el Latam Economic Forum y ató una mejora a "sepultar definitivamente al populismo"

Después del discurso cargado de optimismo del ministro de Economía, Luis Caputo, en la 12° edición del Latam Economic Forum, el cierre de la jornada en un Parque Norte repleto de empresarios estuvo a cargo del presidente de la Nación, Javier Milei, quien se expresó en la misma sintonía con otra cerrada defensa del modelo económico.

En clave electoral hacia el 2027, el mandatario arrancó su exposición: "A pesar de que el logro se ve con claridad, quebramos los 500 puntos de riesgo país de nuevo, Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación mucho mejor, pero el país va a mejorar su investment grade (grado de inversión - calificación crediticia) no por su conductor, sino el día que los argentinos decidan definitivamente abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo".

"Haber bajado la inflación le devolvió a los argentinos la posibilidad de planificar sus vidas", aseguró Milei. "Podemos tener zigzag en los indicadores pero la tendencia es clara, la Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento", sostuvo para "lo que viene".

"La economía ya se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento", aseveró el Presidente y apuntó a "los ataques injustos y desproporcionados" contra su gobierno, "nunca se vio", planteó.

Ministros, Karina Milei, Manuel Adorni en el Latam Economic Forum 2026.

El Presidente prometió bajar más impuestos y quitar más regulaciones en el escenario al que subió pasado el mediodía. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa); y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

"El mundo necesita todo lo que tenemos nosotros como energía, minerales, economía del conocimiento, si no nos subimos al tren, se nos va", dijo un Milei entusiasta sobre "a dónde queremos ir" y de cara al año próximo para el que anticipó "más reformas" en las que ya trabaja con sus ministros. "Van a demandar tiempo, no va a ser instantáneo", aclaró.

En el mismo escenario, más temprano, el ministro Caputo se mostró también entusiasta: "El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando y Milei ganará cómodamente".

Milei: "Hemos recuperado el orden macroeconómico"

"Gracias a nuestras medidas hemos recuperado el orden macroeconómico", aseguró a su vez Milei y repasó las medidas para alcanzarlo, como la parcial "salida del cepo" en año de elecciones legislativas.

Sobre el segundo semestre 2025 reiteró que "hubo un golpe, un ataque" a su gobierno por parte de la oposición y empresarios críticos. "Fue después de que ganáramos la ciudad de Buenos Aires", afirmó sobre la victoria sobre el PRO y el peronismo con Adorni encabezando la boleta.

Luego, dijo y recibió aplausos del público: "A pesar de las acusaciones falsas, cumplimos con nuestras promesas de campaña: les recuerdo que avanzamos con leyes de déficit cero, la baja de imputabilidad, la modernización laboral. No sólo eso, se firmó el acuerdo con la Unión Europea, inocencia fiscal y ahora los argentinos somos inocentes ante el fisco hasta que se compruebe lo contrario. Bajamos impuestos, vaya que somos bien liberales".

"Todo eso con el supuesto gobierno que no se mueve, ni tiene iniciativas, está paralizado", ironizó Milei y continuó con elogios al "RIGI" y al "SúperRIGI" por quitar presión fiscal.

Al final del discurso en el Latam Economic Forum, el Presidente volvió a remarcar su alineación con "las ideas de Occidente" y su posición clara en sociedad con el gobierno de los Estados Unidos que lidera su par republicano, Donald Trump. Al cierre del discurso llamó a la región a "sumarse a lo que ya está haciendo la Argentina, donde el crecimiento ya arrancó".

Ver el discurso de Milei en Latam Economic Forum







