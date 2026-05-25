Tras el Tedeum, Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada: esquema habitual pese a las internas

Después del Tedeum del 25 de mayo y de los gestos y movimientos que evidenciaron las internas en La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei hizo esfuerzos para enviar el mensaje opuesto en la fecha patria, de unidad y alineamiento de su primera plana. Con ese fin, cerró las celebraciones con su habitual exposición en la reunión de gabinete.

El programa oficial por la conmemoración de la Revolución de 1810 arrancó con la caminata de Milei y su gabinete (Patricia Bullrich, aparte) entre los Granaderos a Caballo y las vallas de seguridad para escuchar el fuerte discurso que justamente pidió "no arengar la división" del arzobispo Jorge García Cuerva en la Catedral de Buenos Aires.

"El Presidente iba preparado, con la Iglesia está todo bien", sostuvo una fuente de Balcarce 50 que ya se entusiasma con la posible visita del papa León XIV en noviembre en diálogo con cronica.com.ar:

Javier Milei y el Gabinete en el balcón de la Casa Rosada por el 25 de mayo.

La jornada siguió por el Himno Nacional en el Cabildo y, de ahí, al balcón de la Rosada, donde Milei salió con la primera plana violeta (esta vez Bullrich incluida y con abrazo). Desde allí saludó efusivamente a los que se acercaron a la reja ubicada sobre la Plaza de Mayo.

Reunión de gabinete con Milei y dos ausencias

Por el balcón volvieron a ingresar todos al Salón Eva Perón donde Milei arrancó como siempre con su exposición y balance de la actualidad del gobierno. La cita duró una hora y media y contó con asistencia completa, excepto dos ministros.

Formaron parte del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Interior, Diego Santilli.

Caminata hacia la Catedral, con Manuel Adorni en la primera fila de los Milei.

También, el ministro de Salud, Mario Lugones, de Defensa, Carlos Presti; y de Desregulación Federico Sturzenegger.

En una cumbre organizada para calmar las aguas, el Milei contó con la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich. Formó parte también el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

Fuentes de Presidencia indicaron a este medio que estuvieron ausentes el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, ya que está engripado, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que viajó al Vaticano, en Roma.

Este martes se reúne el mesa política sin Milei

Tras una jornada en la que el presidente Milei se ocupó personalmente de abrazar a todos los frentes internos para calmar las aguas, se viene la reunión de mesa política con los ruidosos protagonistas pero en un despacho más pequeño.

Será el reencuentro cara a cara tras las apuradas de Bullrich a Adorni (aunque ya conversaron el último viernes en el despacho del Jefe de Gabinete) para que presente su declaración jurada, también tras la escaramuza en redes sociales entre Santiago Caputo y Martín Menem.

Este martes se reencuentra la mesa política.

La mesa chica será a las 11 y la encabeza la hermana presidencial, Karina Milei. También formarán parte Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Se estima que el ministro de Economía, Caputo, podría ausentarse debido a su estado gripal que le impidió asistir al Tedeum.