Tedeum por el 25 de Mayo: así fue el abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri antes de la ceremonia

En el marco del Tedeum por el 25 de Mayo, el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se saludaron con un abrazo durante la ceremonia. El gesto contrastó con la escena fría que protagonizaron el año pasado, cuando el mandatario le negó el saludo.

Ocurrió este lunes por la mañana en la Catedral Metropolitana, justo cuando el jefe de Estado ingresaba al lugar y extendía la mano a distintas autoridades y presentes antes del inicio de la ceremonia que encabezó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La imagen tuvo fuerte repercusión política porque mostró una escena muy distinta a la del Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar al intendente porteño al ingresar al templo católico.

Aquella escena se viralizó rápidamente y quedó marcada por el clima de tensión que atravesaba la relación entre la Casa Rosada y el PRO, además de los cruces internos entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Después de aquel episodio, el Presidente publicó en redes sociales la frase "Roma no paga traidores", lo que abrió distintas lecturas sobre el destinatario del mensaje y sumó tensión a las especulaciones sobre su vínculo con sectores aliados.

Video: así fue el abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri en el Tedeum por el 25 de Mayo





Izamiento de bandera en Plaza de Mayo: Jorge Macri abrió los actos por el 25 de Mayo

Previo al Tedeum en la Catedral Metropolitana, el jefe de Gobierno porteño encabezó el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo junto a su Gabinete, en el inicio de las actividades oficiales por los 216 años de la Revolución de Mayo.

La ceremonia se realizó frente a una guardia conjunta de los Regimientos de Granaderos, Patricios y de la Policía de la Ciudad.

El funcionario destacó la fecha patria y llamó a la unidad: "Es un día patrio, un gran día para la Patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado".

Del acto participaron su esposa, la periodista María Belén Ludueña, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, ministros, secretarios, legisladores y funcionarios judiciales de la Ciudad.

La bandera argentina izada en la Plaza de Mayo es una de las más grandes del mundo. Con el Sol de Mayo en el centro, mide 23 metros de largo y supera los 300 metros cuadrados. Fue confeccionada en el Taller de Banderas de la Ciudad, en el barrio de Chacarita.

Luego del izamiento, la agenda continuó con el Tedeum en la Catedral Metropolitana, encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, con la presencia Milei, su gabinete y referentes religiosos.

La jornada tuvo un clima particular en términos políticos, marcado por la ausencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien no fue invitada al acto. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ubicó en primera fila, mientras que la senadora Patricia Bullrich estuvo sentada en la parte de atrás.