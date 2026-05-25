García Cuerva criticó la situación social del país: "Muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas y en su dignidad"

En un mensaje con fuerte tono durante el Tedeum por el 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre la difícil realidad que atraviesan los argentinos y aseguró: "Muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad".

La afirmación la hizo al comparar la situación actual del país con el relato bíblico del hombre paralítico que es acercado a Jesús por cuatro hombres.

Además, habló de la pérdida de esperanza, cuestionó el individualismo y pidió reconstruir el diálogo y el tejido social en la Argentina, en la ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei y funcionarios nacionales.

En esa línea, agregó que muchas personas "desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados".

Más adelante, García Cuerva pidió dejar de lado la búsqueda inmediata de culpables y sostuvo que el desafío pasa por "tomar conciencia que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares, y también sociales".

En esa misma comparación, destacó que los hombres del relato bíblico no abandonaron al paralítico porque "nadie es descartable, nadie es desechable", y enumeró: "Comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados".

Además, recordó palabras del Papa León XIV y planteó una serie de preguntas vinculadas a la desigualdad y la exclusión social: "¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir?".

Y remarcó: "De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad".

Las frases de García Cuerva sobre la crisis social en Argentina





Sobre el peligro del individualismo en la sociedad:

"La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos; el 'sálvese quien pueda' no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación...."

Sobre la desigualdad y la falta de integración en la mesa común:

"Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento."

Fuerte discurso de Jorge García Cuerva en el Tedeum del 25 de Mayo.

Sobre la conducta inmoral frente a la pobreza:

"Memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la Nación y por los que personalmente nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de salir adelante; esto nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche."

Sobre la falta de respuestas de la dirigencia hacia los vulnerables:

"Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades."