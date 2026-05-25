El fuerte mensaje de García Cuerva en el Tedeum del 25 de Mayo: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

En el marco del Tedeum por el 25 de Mayo que se realizó este lunes en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un fuerte mensaje dirigido a los políticos: "Basta de arengar a la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco".

La tradicional ceremonia por el Día de la Patria contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien participó junto a integrantes de su gabinete y otras autoridades nacionales.

El Arzobispo de Buenos Aires trazó un paralelismo evangélico para pedir la reconstrucción del tejido social. Condenó el odio en las redes sociales y llamó a fundar un nuevo acuerdo político basado en el bien común, el diálogo y la empatía con los más vulnerables.

Al inicio de su alocución, García Cuerva aclaró que su mensaje "quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina", más allá de saber que "luego algunas frases puedan ser tomadas de manera aislada para querer alimentar la fragmentación".

El foco estuvo puesto en la situación social. El arzobispo comparó la realidad del país con el hombre postrado del relato bíblico, señalando que "hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad" y que "desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida".

Sin atribuir culpas a un solo sector, el religioso pidió una autocrítica generalizada: "No es cuestión de buscar rápidamente responsables, que, con sinceridad, y cada uno desde su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares, y también sociales" .

Asimismo, tildó de "cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche" en un contexto de tanta fragilidad.

Los cuatro acuerdos para reconstruir la Nación





Haciendo referencia a los cuatro hombres que cargaron la camilla del paralítico para acercarlo a Jesús, García Cuerva propuso cuatro pilares esenciales y "acuerdos fundamentales" para la Argentina de hoy: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

El prelado elogió la "creatividad y audacia" de quienes dejan de lado sus diferencias por un fin superior e interpeló directamente al arco político: "En términos políticos: acordaron, consensuaron; se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles" .

Jorge García Cuerva encabezó el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana (Imagen: Oficina del Presidente).

Al hablar del actor de la amistad social, García Cuerva pidió: "Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía Francisco".

Al mismo tiempo, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de la desunión: "La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos" .

El arzobispo enfatizó que "el 'sálvese quien pueda' no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación".

Críticas a la dirigencia y un freno a los "haters"





Uno de los momentos más punzantes de la homilía tuvo lugar cuando comparó a los escribas que criticaban los milagros de Jesús con los propagadores de odio en el entorno digital moderno.

"Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm, haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando", sentenció.

Javier Milei orando en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana (Captura: Oficina del Presidente).

Trayendo a colación palabras recientes del Papa León XIV, llamó a "desarmar el lenguaje" y abandonar el juicio inmediato y las calumnias.

En contrapartida, demandó el surgimiento de una conducción madura: "Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más".

"Argentina levántate"





Hacia el cierre, García Cuerva apeló a la memoria histórica y a las raíces de la patria, citando tanto al beato fray Mamerto Esquiú como a la Proclama de la Primera Junta de Gobierno de mayo de 1810 para recordar que el sueño fundacional de la Argentina siempre fue la unión y la "conformidad recíproca".

Concluyó con un mensaje de fuerte contenido integrador y una exhortación a la esperanza: "El llamado evangélico de hoy nos pide refundar el vínculo social y político entre los argentinos".

Y prosiguió: "Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento".



"Argentina levántate, vos podés", finalizó el arzobispo.